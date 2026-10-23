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Bintang Real Madrid Aurelien Tchouameni akhirnya buka suara soal insiden kontroversial yang melibatkan rekan setimnya, Federico Valverde, dan mengguncang ruang ganti Bernabeu musim lalu. Meski klub menjatuhkan denda besar kepada kedua pemain, pemain asal Prancis itu menegaskan bahwa media membesar-besarkan situasi tersebut.

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Insiden pada Mei berujung denda besar dari klub

Ketegangan memuncak di ibu kota Spanyol menjelang akhir musim 2025/26. Pada Mei, perselisihan internal membuat Valverde harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat cedera kepala.

Petinggi Real Madrid segera mengambil langkah untuk menghukum keduanya dengan memulai proses disipliner yang berujung pada denda besar sebesar €500.000 bagi masing-masing pemain. Presiden klub, Florentino Perez, secara terbuka berusaha meredam anggapan bahwa perselisihan itu serius, meski ia mengaku kesal karena kabar tentang konflik internal tersebut bocor ke media.

Tchouameni bantah terjadi adu pukul

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Berbicara di The Bridge (melalui AS), Tchouameni dengan tegas membantah laporan bahwa ia terlibat perkelahian fisik dengan pemain asal Uruguay itu. “Saya ingin meluruskan semuanya. Tidak ada perkelahian di antara kami. Ya, memang benar ada hal-hal yang terjadi di ruang ganti, tetapi kami tidak pernah berkelahi,” jelas pemain timnas Prancis itu.

Meski mengakui suasana sempat memburuk, ia menilai sorotan tajam terhadap Santiago Bernabeu membuat dampak perselisihan itu dibesar-besarkan. “Di ruang ganti, ada perselisihan kecil dan hal-hal semacam itu, tetapi saya tidak pernah adu pukul dengan Valverde. Memang benar ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi,” lanjutnya.

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“Satu-satunya masalah dari semua ini adalah ketika Anda berada di Real Madrid, apa pun, sekecil apa pun, dibesar-besarkan secara tidak proporsional dan menjadi tontonan media. Sesuatu yang awalnya belum tentu menjadi masalah akhirnya berubah menjadi masalah.”

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Meninggalkan kehebohan media

Spekulasi yang gencar membuat orang-orang terdekat gelandang itu sangat khawatir, sehingga ia harus meyakinkan keluarga dan teman-temannya di luar lapangan. “Setelah itu, semua orang menelepon saya untuk mencari tahu apa yang terjadi dan apakah saya baik-baik saja… Padahal, ini hal yang sangat kecil. Orang-orang mengirimi saya pesan soal itu,” kata Tchouameni.

“Mereka ingin tahu apa yang terjadi, tetapi sekarang Anda harus sangat berhati-hati dalam berbicara. Untuk menenangkan mereka, saya harus mengatakan bahwa tidak ada masalah. Saya pernah menonton dokumenter NFL dan hal-hal seperti ini terjadi di sana sepanjang waktu.”

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Pemain asal Prancis itu menegaskan bahwa alih-alih memecah belah skuad, perselisihan tersebut justru mempererat hubungan kedua pemain. Ia menyimpulkan: “Jika Anda masuk ke ruang ganti hari ini, seperti yang dikatakan pelatih, Anda akan melihat bahwa Fede dan saya baik-baik saja; tidak ada masalah di antara kami.

“Di lapangan juga tidak ada masalah, hidup terus berjalan. Bahkan, hal-hal seperti ini justru membuat Anda lebih dekat dengan orang tersebut. Kami baik-baik saja; tidak ada masalah di antara kami.”

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Duel krusial El Clasico menanti

IMAGO

Setelah persoalan di ruang ganti itu berlalu, perhatian kini beralih ke ujian besar di kompetisi domestik. Real Madrid akan menghadapi rival bebuyutannya, Barcelona, dalam laga El Clasico yang sangat dinantikan pada Minggu.

Real Madrid saat ini berada di posisi ketiga klasemen, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen yang juga merupakan juara bertahan. Mereka akan sangat mengandalkan duet gelandang yang kembali akur itu untuk mengendalikan lini tengah, meraih kemenangan penting, dan memangkas jarak dengan puncak klasemen.



