Pada April, surat kabar regional ternama Norwegia Stavanger Aftenblad menerbitkan sebuah komentar tentang Zlatko Tripic berjudul: "Kapten Viking bukan bajingan. Ia mewujudkan mentalitas yang sudah lama kami cari." Sebagai juara bertahan, Viking Stavanger kala itu menantikan penampilan pertamanya di Liga Champions sejak 1992. "Ada banyak hal yang bisa diperdebatkan dari tindakan Zlatko Tripic di lapangan sepakbola," lanjut tulisan tersebut. "Namun, mentalitas pemenangnya merupakan bagian dari sinisme yang telah lama dinantikan, yang akan dihadapi Viking dalam setiap pertandingan di Eropa."

Komentar tersebut dipicu oleh insiden dalam laga papan atas liga Norwegia antara Viking dan Valerenga Oslo. Viking akhirnya menang tipis 1-0 dalam duel yang berlangsung panas itu. Seusai peluit akhir, kapten Tripic merayakan kemenangan secara berlebihan di depan bangku cadangan lawan, lalu diserang oleh sekelompok besar anggota Valerenga. Hasilnya? Tripic mendapat kartu kuning, sementara Sebastian Jarl dari Valerenga diganjar kartu merah. Misi berhasil. Di dunia sepakbola Norwegia pun muncul perdebatan apakah Tripic seorang "bajingan".

Yang jelas, pemain sayap kiri berusia 33 tahun itu sangat ahli memprovokasi, tetapi selalu tahu batas agar dirinya sendiri lolos dari hukuman berat. Sementara itu, lawan-lawannya akhirnya kehilangan kendali dan dihukum. Begitulah yang terjadi saat melawan Valerenga, sudah sering terjadi sebelumnya, dan kini terulang ketika menghadapi FC Bayern. Sepanjang pertandingan, Tripic terus mengganggu pemain yang berhadapan langsung dengannya, Michael Olise (serta para pemain Bayern lainnya). Hingga Olise hilang kesabaran, melemparkan bola ke wajahnya, dan diusir dari lapangan karenanya.

Zlatko Tripic rayakan kartu merah Michael Olise

Menurut direktur olahraga Max Eberl, Tripic bermain "seperti bajingan". Pengamat televisi Christopher Kramer berkata: "Tripic itu lama-lama pasti akan membuat saya kesal juga. Begitu kartu merah keluar, saya langsung berpikir: 'Saya paham perasaanmu.'"

Lalu, apa kata Tripic sendiri? "Luar biasa rasanya ketika pemain seperti itu, yang kemungkinan besar suatu hari nanti akan memenangi Ballon d'Or, sedikit kesal gara-gara seorang anak dari Lyngdal. Saya tidak secepat Michael Olise, tetapi saya merasa punya sesuatu dalam diri saya yang tidak dimiliki semua orang. Ketika saya berhasil mengalihkan fokusnya dari hal yang sangat dikuasainya, pada akhirnya ia kehilangan kendali dan melemparkan bola ke wajah saya. Saya merasa memenangi duel dengannya."

Tripic memang bukan hanya memenangi duel pribadi dengan Olise. Ia juga memberi pertandingan itu perubahan terakhir yang menentukan. Dengan keunggulan jumlah pemain, Viking kembali bangkit dan menyamakan skor menjadi 3-3 pada menit ke-90. Setelah kalah 1-3 dari VfB Stuttgart pada laga pembuka, Viking pun meraih poin pertamanya di Liga Champions musim ini. Ini merupakan keikutsertaan kedua mereka setelah musim 1992/93, ketika Viking tersingkir oleh FC Barcelona pada putaran pertama.

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Zlatko Tripic: Patah tulang tengkorak di Fürth, raja di Stavanger

Tripic sendiri baru kali ini bermain di Liga Champions, pada usia 33 tahun. Ia lahir di Rijeka, Kroasia, tumbuh besar di Norwegia, dan kerap menyinggung "mentalitas Balkan" yang dimilikinya. Ia menghabiskan awal kariernya di sejumlah klub liga Norwegia sebelum bergabung dengan klub divisi dua Jerman, SpVgg Greuther Fürth, pada 2015 saat berusia 22 tahun.

Di sana, Tripic lebih dikenang bukan karena dua setengah tahun yang dijalaninya sebagai pemain pelapis, melainkan karena sebuah insiden di diskotek di Nürnberg. Dalam sebuah perkelahian, ia terjatuh dari balkon setinggi empat meter dan mengalami patah tulang pada bagian atas tengkoraknya. Tak lama setelah kembali bermain, ia meninggalkan Fürth dan bergabung dengan Sheriff Tiraspol di wilayah pemberontak Transnistria, Moldova. Entah bagaimana, itu terasa cocok.

Tripic bermain untuk Viking sejak 2018, hanya diselingi periode singkat bersama Göztepe di Turki. Dipuja sebagai "Raja Stavanger", kini ia menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak kelima dalam pertandingan resmi sepanjang sejarah klub, pencetak gol terbanyak ketiga, serta penyumbang assist terbanyak. Musim ini, ia mencatatkan 23 assist yang luar biasa dalam 28 pertandingan resmi. Dua di antaranya ia buat saat melawan FC Bayern, meski kontribusi itu agak luput dari perhatian akibat insiden dengan Olise.

Namun, statistik paling luar biasa dalam kariernya justru yang lain: Dalam 436 pertandingan resmi, Tripic baru sekali diusir dari lapangan. Dalam hal ini, catatannya antara lain sama dengan Michael Olise. Meski begitu, agar lengkap, perlu disebutkan bahwa Tripic juga pernah dijatuhi larangan bermain dua pertandingan secara retrospektif, tepatnya pada Agustus 2025, ketika ia mencengkeram leher pemain lawan, Adrian Pereira, dalam duel melawan Rosenborg Trondheim dan memicu perkelahian massal.