Pemain asal Spanyol, Marc Cucurella, memicu gelombang kemarahan besar di Argentina setelah ia memilih sebuah lagu Argentina terkenal saat perayaan gelar Piala Dunia 2026 yang diraih negaranya, di hadapan dua juta pendukung di jalan-jalan Ibu Kota Madrid, dalam sebuah langkah yang dianggap warga Argentina sebagai provokasi langsung dan ejekan atas kekalahan pahit mereka di partai final.

Kanal olahraga terkenal "TyC Sports" mengatakan bahwa pilihan Cucurella terhadap lagu "Malbec" milik dua penyanyi Argentina, Duki dan Bizarrap, merupakan bentuk ejekan dan sindiran yang disengaja, terlebih karena lirik lagu tersebut mengandung ungkapan-ungkapan perayaan yang berbunyi: "Aku tiba di kota dan mereka menyambutku seolah aku seorang pemimpin, dan popularitasku terus meningkat dari hari ke hari, dan aku tak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Hari ini kita merayakan, dan timku telah menjadi juara, di dalam pesta, dan di luarnya di jalanan, suaraku bisa terdengar".

Dua juta orang turun ke jalan-jalan Madrid kemarin untuk menyambut para juara dunia yang baru, di mana perayaan besar-besaran itu memuncak dengan penampilan para pemain di panggung Cibeles yang terkenal. Ke-26 pemain naik ke atas panggung satu per satu di tengah sorak-sorai suporter yang meriah, namun pilihan Cucurella terhadap sebuah lagu Argentina pada momen tersebut memicu kontroversi yang luas.

Provokasi itu tidak terbatas pada lagu saja, tetapi meluas hingga sebuah spanduk yang dilemparkan ke bus timnas Spanyol yang menyerukan perkelahian antara gelandang Argentina, Leandro Paredes, dan bintang Barcelona asal Spanyol, Gavi, sebagai isyarat jelas terhadap ketegangan yang terjadi di akhir pertandingan final antara kedua tim.

Reaksi kemarahan meningkat di platform media sosial Argentina, di mana banyak pihak menilai bahwa penggunaan lagu Argentina dalam perayaan kemenangan atas Argentina merupakan penghinaan yang disengaja dan menunjukkan kurangnya sportivitas, sementara pihak lain membela hak para pemain untuk merayakan dengan cara yang mereka anggap pantas.

Perlu diingat bahwa Spanyol meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah mengalahkan Argentina dengan skor tanpa balas di masa perpanjangan waktu, dalam laga final menegangkan yang diwarnai ketegangan nyata antara para pemain kedua tim, yang menjelaskan berlanjutnya provokasi bahkan setelah turnamen berakhir.