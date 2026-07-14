Memanaskan pertarungan sejak dini... Yamal memancing reaksi Prancis dengan dua foto

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, terus memanaskan suasana menjelang laga yang dinanti melawan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026, Selasa malam ini, setelah ia mengunggah beberapa pesan melalui akun Instagram-nya yang bernada provokatif terhadap “Les Bleus”, sebagai babak terbaru dari perang psikologis menjelang pertandingan puncak yang dinanti-nantikan tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, Yamal telah melontarkan sejumlah pernyataan yang menegaskan keyakinannya yang besar terhadap kemampuan timnas Spanyol untuk mengalahkan Prancis dan melaju ke final, sebelum memperkuat pesan-pesan tersebut dengan dua unggahan melalui fitur “Story” di akun resminya, beberapa jam sebelum peluit kick-off dibunyikan.

Postingan pemain Barcelona tersebut merupakan referensi jelas terhadap pertemuan terakhir kedua tim, ketika Spanyol mengungguli Prancis dengan skor 5-4 di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025, di mana ia membagikan foto salah satu golnya, lalu perayaannya atas gol tersebut.

instagram

instagram

Pertandingan tersebut menampilkan dominasi Spanyol yang signifikan selama 58 menit, sebelum tim Prancis berhasil membalikkan keadaan namun tetap tidak mampu menghindari kekalahan, sehingga “La Roja” memastikan tiket ke final.

Lamine Yamal menjadi salah satu bintang utama dalam laga tersebut, setelah mencetak dua gol ke gawang Prancis dalam pertandingan yang digelar di kota Stuttgart, Jerman.

Sebelum pertandingan tersebut, bintang Spanyol itu terlibat persaingan di media dengan pemain Prancis Ousmane Dembélé, di tengah perbandingan antara keduanya dalam perebutan penghargaan Ballon d’Or.

Meskipun berhasil mengalahkan Prancis, Spanyol tidak berhasil meraih gelar juara, setelah kalah dalam pertandingan final melawan Portugal.