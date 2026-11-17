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Pelatih Belanda Xavi Hernandez mengecam keras para pemainnya setelah kekalahan memalukan 5-0 dari Jerman di Nations League. Pelatih yang murka itu menyebut penampilan timnya “memalukan” dan memperingatkan bahwa ia akan berupaya mengubah komposisi skuad menjelang perempat-final pada Maret.

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Xavi kecam kekalahan mengejutkan Belanda

Pelatih Belanda Xavi mengecam keras para pemainnya setelah kalah telak 5-0 dari Jerman . Laga Nations League di Berlin itu berakhir dengan bencana bagi tim tamu.

Bulan lalu, Xavi mengambil tanggung jawab pribadi setelah timnya bermain imbang melawan Yunani . Namun, ia bersikap jauh lebih tegas setelah kekalahan telak dari Jerman kali ini. Sang pelatih tampak sangat marah melihat kurangnya upaya dari skuadnya. Ia mengakui bahwa besarnya kekalahan itu benar-benar mengejutkannya.

Pelatih murka atas mentalitas tim yang memalukan

Xavi tidak menahan diri saat membahas penyebab utama kekalahan telak tersebut. Ia secara tegas menyalahkan sikap dan kesungguhan skuadnya yang buruk atas hasil di Berlin.

“Ini memalukan dan 99 persen penyebabnya adalah nilai-nilai yang tidak ditunjukkan para pemain hari ini,” kata Xavi kepada wartawan. “Saya mengatakan kepada para pemain bahwa kami harus mengubah mentalitas. Hari ini kami tidak mampu bersaing karena kami tidak berpegang pada nilai-nilai kami.

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“Saya sangat kecewa dan ini sungguh disayangkan, karena sampai hari ini saya sangat bangga kepada para pemain. Apa yang terjadi hari ini sulit dipercaya. Sebagai pelatih, saya terkejut.”

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Absennya pemain kunci bukan alasan

Belanda bertandang ke Berlin tanpa dua kapten regulernya, Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong. Namun, Xavi menolak menjadikan absennya mereka sebagai alasan atas penampilan buruk timnya.

Ketika ditanya apakah absennya Van Dijk dan De Jong memengaruhi hasil pertandingan, sang pelatih menjawab tegas. “Tidak, itu tidak ada hubungannya,” ujarnya. Sebaliknya, ia memilih memandang laga yang berakhir buruk itu sebagai pelajaran pahit bagi skuadnya.

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“Sampai hari ini kami sedang membangun sesuatu yang baik, dan hari ini yang terjadi justru kebalikan dari apa yang kami inginkan,” jelas Xavi. “Namun, ini juga hanya satu pertandingan. Saya berusaha memahami apa yang terjadi di sini dan saya tahu para pemain akan belajar banyak dari pengalaman ini.”

Perubahan skuad membayangi jelang laga pada Maret

Meski kalah telak dari Jerman, Belanda sudah mencapai target utamanya untuk lolos ke perempat-final Nations League. Skuad baru akan berkumpul lagi pada Maret. Xavi berencana memanfaatkan jeda empat bulan ini untuk menganalisis pertandingan-pertandingan terakhir dan memantau para pemainnya secara saksama.