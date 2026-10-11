Vinicius Jr. dibuat murka oleh insiden yang sangat pelik ini. Namun semua omelan superstar Real Madrid itu soal kartu merahnya sia-sia belaka, termasuk yang ia lontarkan di dunia maya. Di sana, pemain Brasil itu menyertakan montase foto dengan delapan adegan dari berbagai pertandingan, yang menurutnya lawan-lawannya seharusnya mendapat kartu atau diusir keluar lapangan, di samping sebuah permintaan maaf yang setengah hati. "Dan yang selalu mendapat kartu kuning dan merah itu selalu Vinicius - memalukan," gerutunya dengan nada keras kepala.

Apa yang terjadi? Setelah gol perdana eks pemain Leipzig, Yan Diomande (62), untuk Real, pemain pengganti Vinicius (71) mencetak gol ke gawang Villarreal yang dianggap sebagai penentu kemenangan. "Vini" merayakannya dengan penuh luapan emosi, menempelkan tangannya ke telinga dan mencium lambang di jersey putihnya. Pelatih Jose Mourinho berlari dari jarak 50 meter dan memeluknya - tetapi kemudian VAR memberi sinyal dan menganulir gol tersebut.

Dalam proses terjadinya gol, Vinicius menarik rambut lawannya Nathan Saliba - secara peraturan, kartu merah tak terelakkan. Namun tidak demikian menurut pandangan sang pelaku, yang berteriak di wajah wasit dan harus dicegah "bodyguard" Antonio Rüdiger agar tidak berbuat lebih jauh. Menurut media, wasit Isidro Diaz de Mera Escuderos menulis dalam laporannya tentang "sikap agresif" sang pemain dan bahwa Vinicius yang memprotes itu "harus ditahan oleh rekan-rekan setimnya". Tidak ada hinaan konkret yang disebutkan.

Jose Mourinho mangkir dari konferensi pers usai kehebohan Vinicius demi menghindari hukuman

Meski begitu, Vinicius terancam hukuman larangan bermain minimal dua laga liga atas pelanggaran tersebut. Selain duel melawan Sevilla pada Minggu mendatang, itu berarti ia juga akan absen pada El Clásico tandang ke markas Barcelona sepekan kemudian. "Saya minta maaf kepada tim saya dan para penggemar," tulisnya di dunia maya, tetapi "kegembiraan" atas gol yang sempat dianggap sebagai gol ke-79-nya dalam pertandingan liga ke-250 untuk Real tetap tidak berkurang.

Pada sebagian besar sosok Madrid lainnya, kemarahan membesar. "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan para wasit, saya tidak mengerti kartu merah ini," kata Aurelien Tchouaméni. Real sekali lagi merasa dicurangi meski menang 1-0, hasil yang membuat jarak dengan musuh bebuyutan Barcelona tetap enam poin. Pelatih José Mourinho memboikot konferensi pers sebagai bentuk protes. "Saya ingin," demikian pesannya menurut surat kabar Mundo Deportivo, "tetap ada saat melawan Sevilla dan Barça." Jika Vinicius sampai absen.

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