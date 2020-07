“Memalukan!” - Fans Kecam Keputusan Birmingham City Pensiunkan Nomor 22 Jude Bellingham

mengambil keputusan yang membuat suporter dan fans sepakbola terheran-heran setelah mereka memensiunkan nomor 22 yang sebelum ini dipakai Jude Bellingham.

Klub Liga Championship itu resmi memensiunkan jersey nomor tersebut setelah Bellingham, 17 tahun, memutuskan hijrah ke raksasa Jerman pada awal pekan ini.

Dortmund merekrut calon bintang Inggris itu senilai 25 juta poundsterling, dengan memberinya kontrak jangka panjang berdurasi lima tahun.

Adapun angka perekrutan yang besar itu menjadikan gelandang timnas Inggris U-17 tersebut sebagai remaja termahal di kancah Eropa, yang sekaligus menggambarkan perkembangan pesatnya selama 12 bulan terakhir.

Bellingham sendiri sejatinya baru mencatatkan debutnya untuk Birmingham pada Agustus tahun lalu, dan ia memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub dalam kekalahan 3-1 dari di matchday pamungkas Liga Championship Inggris.

Kini, keputusan The Blues untuk tidak lagi menyediakan nomor 22 membuat suporternya merasa malu, bahkan ada yang menilainya “aneh”.

Genuinely this is the most embarrassing thing a football club has ever done — Yes! It’s longy (@myworditslongy) July 23, 2020

This is the most tinpot thing I think I’ve ever seen in my life.



The lad didn’t even finish one season. 😂 — Ryan Brayshaw (@RJBrayshaw) July 23, 2020

Lads are you kidding me 🤣🤣🤣 this is proper embarrassing — Ryan (@bernardooooV3) July 23, 2020

I mean, Man United didn't retire #7 after Cristiano Ronaldo left the club.



This is ridiculous 😭 — 🐐™ (@TheFergusonCode) July 23, 2020

I mean, Man United didn't retire #7 after Cristiano Ronaldo left the club.



This is ridiculous 😭 — 🐐™ (@TheFergusonCode) July 23, 2020

Absolutely ridiculous. You just don’t get it do you 😩 whoever is running this club and comes up with these ideas, resign ffs — B.A (@Coop8517) July 23, 2020