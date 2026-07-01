Legenda sepak bola Pantai Gading, Didier Drogba, melontarkan kritik tajam terhadap tim wasit dan sistem video asisten wasit (VAR), setelah tim nasional Pantai Gading tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 2-1 dari Norwegia.

Kritik Drogba muncul beberapa saat setelah pertandingan berakhir, di mana ia mengungkapkan kemarahannya karena tidak adanya keputusan penalti untuk tim negaranya, dengan menganggap bahwa keputusan wasit tersebut telah merampas kesempatan “Gajah-gajah” untuk membalikkan keadaan dalam pertandingan tersebut.

Kapten legendaris timnas Pantai Gading itu menulis melalui akunnya di platform “X”: “Sungguh memalukan bahwa tendangan penalti untuk Nicolas Pépé tidak diberikan. Ya Tuhan, untuk apa teknologi video itu?”

Pernyataan Drogba tersebut muncul setelah pertandingan di mana tim nasional Pantai Gading tampil baik dan sempat menguasai permainan, namun gagal memanfaatkan peluang yang ada, sebelum tim nasional Norwegia memastikan kemenangan dengan skor 2-1 di bawah kepemimpinan bintang mereka, Erling Haaland.

Dengan hasil tersebut, Norwegia akan menghadapi laga berat di babak 16 besar melawan Brasil, yang sebelumnya berhasil menang tipis atas Jepang dengan skor 2-1.