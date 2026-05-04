Melvin Boel
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Melvin Boel langsung memberikan tanggapan di X setelah keputusan terkait pertandingan Go Ahead Eagles melawan NAC Breda

Go Ahead Eagles vs NAC Breda
Melvin Boel, pelatih kepala Go Ahead Eagles, telah menanggapi melalui X terkait berita bahwa NAC Breda kalah dalam gugatan hukum terhadap KNVB terkait masalah paspor.

Senin sore, menjadi jelas bahwa pertandingan Eredivisie antara Go Ahead dan NAC tidak akan diulang. Di Deventer, orang-orang merasa lega.

Di antaranya, Boel langsung bersuara melalui X. Pria asal Rotterdam itu mengunggah GIF yang bermakna.

Akun resmi Go Ahead juga mengunggah pesan terkait putusan tersebut. Kemenangan telak 6-0 atas NAC tetap berlaku.

Pemain utama Dean James telah membagikan ulang foto ini dari Go Ahead melalui Instagram Stories. Rasa lega tampaknya sangat besar.

NAC secara tidak resmi terdegradasi dari Eredivisie akibat putusan tersebut. Klub ini tertinggal enam poin dari FC Volendam yang berada di peringkat ke-16 dan memiliki selisih gol -25. Volendam memiliki selisih gol -19.

Go Ahead saat ini berada di peringkat kesebelas di VriendenLoterij Eredivisie. Tim asal Deventer ini masih akan bertanding melawan PSV (kandang) dan NEC Nijmegen (tandang).

