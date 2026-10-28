Seperti dilaporkan Cronica Global, bagian dari surat kabar ternama Spanyol El Espanol, sehari setelah gala dengan mengutip saksi mata, Nasraoui diduga meludahi wajah seorang pegawai kafe di bandara Barcelona setelah terjadi perselisihan, sehingga memicu pertikaian fisik.

Sejumlah saksi mata yang geram dilaporkan turun tangan dan turut diserang oleh Nasraoui. Ayah Yamal itu bahkan disebut mengambil sebuah kursi untuk dilemparkan ke arah orang-orang tersebut. Pada akhirnya, polisi bandara harus turun tangan. Meski demikian, Nasraoui akhirnya diizinkan menaiki pesawat menuju London tanpa insiden lebih lanjut.

Menurut laporan itu, perselisihan dipicu oleh sebuah jaket yang diduga diletakkan Nasraoui di area yang melarang hal tersebut. Nasraoui disebut mengabaikan permintaan sopan agar ia meletakkan jaketnya di tempat lain, lalu membentak, mengancam, dan meludahi pegawai tersebut.

Jika laporan dari Spanyol itu terbukti benar, kejadian tersebut akan sejalan dengan citra ayah Yamal yang cukup meragukan.

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Ayah Lamine Yamal Punya Catatan Skandal yang Panjang

Ketika putranya gagal meraih Ballon d'Or pada 2025, seperti halnya setahun kemudian, ia mencurigai adanya konspirasi terhadap Yamal dan menyebut terpilihnya Dembele sebagai "kerugian moral terbesar yang dialami seseorang". Menurutnya, "sesuatu yang sangat aneh terjadi" dalam pemilihan itu. Ia juga dilaporkan mengejek Dembele saat acara penghargaan berlangsung. Pada Desember 2025, ia memprovokasi suporter Real Betis dengan berbagai gestur hingga petugas keamanan harus turun tangan.

Pada musim panas 2024, Nasraoui ditikam dan mengalami luka parah setelah pertengkaran sengit dengan warga di lingkungan asalnya, Rocafonda. Sebelumnya, ia diduga disiram air dari sebuah balkon, yang kemudian membuat situasi memanas. Ia sendiri divonis bersalah pada 2023 atas penganiayaan dan perusakan properti setelah menyerang sebuah stan kampanye partai populis sayap kanan VOX.

Ia pernah menjelaskan bahwa ledakan emosinya, yang terkadang disertai kekerasan, disebabkan oleh konsumsi obat-obatan keras karena epilepsi.

Namun, pada Senin, peran sebagai pihak yang tak bisa menerima kekalahan setelah gala Ballon d'Or hanya diambil alih oleh paman Yamal, Abdul Abdellaoui, yang habis-habisan mengkritik pemenangnya, Harry Kane, serta mengecam keras hasil pemilihan itu.

"Keponakan saya tampil luar biasa, dia pemain terbaik di dunia, semua orang tahu itu. Kalau Anda suka sepakbola, Anda akan menonton Lamine, bukan Harry Kane. Karena Lamine masih muda, mereka selalu bilang: 'Dia masih punya waktu, usianya 19 tahun.' Karena itulah mereka tidak memberinya penghargaan itu. Sementara untuk Harry, yang masa bermain sepakbolanya tinggal sekitar tiga hari lagi, mereka bilang: 'Ayolah, kita berikan penghargaan itu kepadanya.' (...)," katanya kepada El Chiringuito TV.

Insiden yang melibatkan ayah Yamal, Nasraoui, sejauh ini belum dikonfirmasi oleh pihak resmi mana pun. Masih menjadi pertanyaan mengapa Nasraoui diperbolehkan bepergian atau tetap bebas setelah insiden semacam itu. Biasanya, ia semestinya dilarang terbang jika kejadian tersebut benar-benar berlangsung seperti yang digambarkan oleh Cronica Global. Karena itu, masih ada keraguan.



