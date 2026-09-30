Dalam kutipan buku yang lebih dulu dipublikasikan oleh Sport Bild, Fährmann antara lain mengungkap ritual yang biasa ia lakukan saat laga tandang melawan rival bebuyutan Schalke, Borussia Dortmund: "Ketika saya masuk ke lapangan untuk pemanasan di Dortmund, hal pertama yang selalu saya lakukan adalah meludah keras ke arah tribune selatan, 'Tembok Kuning'. Di 'Süd' berdiri lebih dari 20.000 orang gila yang semuanya menginginkan kami mati. Meludah itu selalu menjadi salam khusus saya untuk mereka."

Pada masa awal Fährmann di skuad profesional S04, Manuel Neuer masih menjadi nomor 1 bagi Die Knappen. "Dia benar-benar mengubah permainan kiper," puji pria 38 tahun itu kepada mantan rekan setimnya, sekaligus membagikan juga sejumlah kisah menarik tentang Neuer: "Bukan berarti Manu tidak suka berpesta. Justru sebaliknya: Manu adalah bagian dari ultras dan sering juga 'beratraksi' bersama mereka. Belakangan, saat sudah menjadi pemain profesional, dia bahkan kadang pulang bukan dengan bus tim, melainkan dengan kereta ultras. Atau mengenakan kaus ultra di balik jersey kipernya."

Fährmann, yang mengakhiri kariernya pada musim semi 2026, awalnya naik menjadi nomor 1 baru Schalke setelah masa peminjamannya di Eintracht Frankfurt (2009 hingga 2011), menyusul kepergian Neuer dari Gelsenkirchen ke Bayern Munich. Namun, cedera ligamen krusiat menghentikan langkah Fährmann secara mendadak pada musim gugur 2011, dan baru pada akhir 2013 ia merebut kembali tempat utama, lalu mempertahankannya hingga awal 2019. Setelah itu, pelatih Schalke saat itu, Domenico Tedesco, menurunkannya dari posisinya.

Bagaimana Ralf Fährmann mengetahui penurunan status pertamanya di FC Schalke?

"Saya merasa ada yang tidak beres, tetapi seumur hidup saya tidak pernah menyangka apa yang menunggu saya," kenang Fährmann tentang percakapan tersebut. "Di dalam, Domenico Tedesco duduk santai di sofa. Asistennya, Peter Perchtold, duduk di kursi. Tedesco bertanya: 'Bagaimana keadaanmu?' Jawaban: 'Baik.' Tedesco: 'Untuk paruh kedua musim, kami akan mengganti kiper. Alex Nübel akan menjadi nomor satu yang baru.' Sejak saat itu autopilot saya mengambil alih: 'Kenapa?' Hanya itu yang bisa saya ucapkan," ujar mantan kiper tim nasional junior Jerman itu.

Bagaimana perasaannya setelah kehilangan tempat utama di klub pujaannya, yang sudah ia datangi sejak usia 14 tahun dari Chemnitz yang jauh? "Saya kembali ke kamar. Mereka baru saja mencabut hati dan jiwa saya. Saya merasa seolah sebagian dari diri saya telah mati," jelas Fährmann, yang beberapa bulan kemudian dipinjamkan ke Norwich City dan setelah itu langsung ke Brann Bergen.

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Pada musim panas 2020, ia kembali ke Schalke dan setahun kemudian terdegradasi sebagai nomor 1. Dari musim pertamanya di 2. Bundesliga, ia antara lain mengingat sebuah pidato dari pelatih saat itu, Dimitrios Grammozis: "Bagaimana saya paling tepat menggambarkannya? Setelah kalah 1-2 di Düsseldorf, sehari kemudian dia mengamuk dalam analisis pertandingan: 'Kalian mau mengacaukan saya? Kalian mau mengacaukan staf saya? Kalian bisa mengacaukan cewek Insta kalian, tapi bukan saya'." Hal itu terasa sangat janggal, karena pada masa itu Schalke memiliki "mungkin tim paling patuh yang pernah saya bela", kata Fährmann. "Banyak yang sudah menjadi ayah. Tim terdiam canggung setelah omelan itu."

Fährmann juga punya kisah-kisah aneh tentang mantan direktur olahraga S04 Peter Knäbel, yang aktif di Schalke dalam berbagai fungsi dari 2018 hingga 2024: "Dia selalu menyelinap tanpa suara di lorong dan tiba-tiba sudah berdiri di depan kita. Pintu kantornya selalu dia biarkan terbuka. Kami menduga dia melakukan itu agar bisa mendengarkan percakapan kami," tulis Fährmann, lalu beralih membahas "jas legendaris" milik Knäbel: "Setiap hari jas itu tergantung di tempat yang berbeda. Kadang di tempat fisioterapis, kadang di ruang ganti kami, kadang di ruang beban. Dia berdalih itu karena pelupanya. Kami menduga dia memata-matai kami dengan cara itu. Itu banyak menjelaskan hubungan kami dengannya."

Bagaimana akhir perjalanan Ralf Fährmann di Schalke?

Akhir kiprah Fährmann di Schalke memang datang dengan cara yang cukup tidak terhormat. Dalam persiapan pramusim musim panas 2024, ia dipindahkan ke U23, lalu pada musim gugur setelahnya terjadi perang lumpur antara klub dan pemain, dan sejak awal sudah jelas bahwa kontrak Fährmann yang habis pada 2025 tidak akan diperpanjang lagi.

"Dan begitulah semua diambil dari saya, orang yang pada usia 14 tahun meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi Schalke. Tempat parkir latihan saya - hilang. Dilarang masuk ruang ganti. Saya tidak boleh mandi lagi. Rasanya saya harus berganti pakaian di toilet Dixi, karena U23 ditempatkan di kompleks kontainer sementara. Harus berlatih dengan pemain amatir dan pemain muda. Bahkan tiket saya untuk pertandingan pun diambil," kenang Fährmann, yang memainkan laga terakhir dari total 289 pertandingan kompetitifnya untuk S04 pada akhir Januari 2024 dalam kekalahan 1-4 di Kaiserslautern.

Kini mantan kiper itu tinggal di Swiss, tetapi meski perpisahannya mengecewakan, ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari klub pujaannya: "Sebesar apa pun saya mencoba mengabaikan Schalke, saya tidak berhasil. Saya mengikuti semua pertandingan di TV dan sangat berharap para fans mendapatkan kesuksesan secara olahraga. Terlepas dari semuanya: Saya mencintai Schalke. Itulah kebenarannya," tegas Fährmann.