Melibatkan 4 pemain... Kesepakatan pertukaran bersejarah antara Al-Nassr dan Al-Ittihad

Laporan media mengungkap detail di balik layar kesepakatan pertukaran pemain bersejarah di Liga Saudi, yang mungkin akan mempertemukan klub Al-Nassr dan Al-Ittihad selama bursa transfer musim panas mendatang.

Jurnalis Saudi Khalid Al-Rashid, melalui akun pribadinya di platform "X", mengatakan bahwa saat ini sedang berlangsung pembicaraan antara klub Al-Nassr dan Al-Ittihad untuk menukar sejumlah pemain lokal, dengan keputusan akhir diharapkan akan diambil dalam beberapa hari ke depan.

Jurnalis Saudi lainnya, Saad Al-Subaie, mengonfirmasi berita tersebut, di mana ia menegaskan bahwa masing-masing klub akan mendapatkan pemain dari klub lainnya, dengan Al-Nassr menerima tambahan dana.

Kiper Nawaf Al-Aqidi dan bek kiri Salem Al-Najdi akan pindah dari Al-Nassr ke Al-Ittihad, sebagai imbalan atas jasa bek kanan Muhannad Al-Shanqiti dan gelandang Hamed Al-Ghamdi.

Transaksi pertukaran pemain kini menjadi cara terbaik bagi Al-Nassr untuk merekrut pemain baru, di tengah krisis keuangan yang sedang mereka alami saat ini.

Al-Nassr ingin memperkuat lini tengah, terutama setelah dipastikannya kepergian gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozović, setelah tiga tahun berkarier di Al-Awal Park, sejak bergabung dari Inter Milan pada musim panas 2023.

Di sisi lain, Al-Ittihad sedang mencari penguatan di posisi penjaga gawang, mengingat ketidakpastian status kiper asal Serbia, Predrag Rajković, setelah kesalahan fatal yang dilakukannya dalam beberapa pertandingan selama musim lalu.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr mengakhiri musim lalu dengan meraih gelar Liga Roshen Saudi, setelah absen selama 7 tahun penuh, sementara Al-Ittihad finis di peringkat kelima.