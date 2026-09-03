Ángel Haro, presiden Real Betis, mengungkapkan bahwa klubnya menerima tawaran besar pada hari terakhir bursa transfer untuk mendatangkan pemain asal Maroko, Abde Ezzalzouli, sebelum akhirnya klub asal Andalusia itu memutuskan menolaknya dan mempertahankan sang pemain.

Rampungnya kesepakatan tersebut akan memberikan pemasukan finansial yang penting bagi Barcelona, mengingat klub Katalan itu masih memegang sekitar 20% hak ekonomi atas pemain Maroko tersebut.

Haro menjelaskan, dalam konferensi pers untuk mengevaluasi aktivitas klub di bursa transfer, bahwa Betis membutuhkan penjualan besar guna menyeimbangkan pembukuannya, sembari menyebutkan bahwa kepergian sejumlah pemain sempat menjadi opsi selama periode bursa transfer.

Presiden Betis itu mengatakan, sebagaimana disorot oleh surat kabar Katalan "Sport": "Kami menginginkan kepergian pemain lain, dan ketika para pemain mengatakan bahwa mereka tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa dilakukan, karena mereka memiliki kontrak yang harus dihormati."

Ia menambahkan: "Seharusnya kami menyelesaikan sebuah penjualan besar untuk menyeimbangkan pembukuan kami. Kami memiliki biaya operasional terkait gaji tim, dan pendapatan biasa tidak cukup untuk menutupinya jika kami ingin mempertahankan skuad ini dan tidak sekadar bersaing di antara peringkat kedelapan dan kelima belas."

Tawaran untuk Ezzalzouli di hari terakhir

Haro mengungkapkan bahwa peluang itu memang datang pada hari terakhir bursa transfer, ketika Betis menerima tawaran yang ia sebut besar untuk menjual Ezzalzouli.

Ia mengatakan: "Ada peluang untuk menyelesaikan penjualan besar atas pemain itu pada hari terakhir bursa transfer."

Namun klub Andalusia itu memutuskan menolak tawaran tersebut, setelah nilainya tidak mendekati angka yang mereka minta untuk melepas sang pemain, yang mendekati klausul pelepasan sebesar 60 juta euro.

Haro menjelaskan: "Kami berpandangan bahwa pada hari terakhir kami harus meminta jumlah yang mendekati nilai klausul pelepasan. Tawaran itu tidak mencapai angka yang diminta, karena itu kami memutuskan untuk mempertahankan Ezzalzouli dalam tim, terutama di musim ketika kami tampil di Liga Champions."

Ia menambahkan: "Mungkin kami kehilangan satu kepergian atau penjualan besar dalam perencanaan, tetapi pada akhirnya kami menilai bahwa tawaran untuk Ezzalzouli tidak mencukupi. Kita akan lihat di masa depan apakah keputusan itu benar atau tidak. Jika sang pemain tampil dengan musim yang gemilang, maka keputusan mempertahankannya akan tepat."

Presiden Betis tidak mengungkapkan identitas klub yang mengajukan tawaran pada hari terakhir bursa transfer, meski laporan pers sebelumnya menyebutkan bahwa klub itu adalah Everton.

Barcelona kehilangan peluang finansial

Dengan keputusan Betis mempertahankan pemain Maroko berusia 24 tahun itu, Barcelona kehilangan peluang memperoleh pemasukan finansial dari kesepakatan yang berpotensi terjadi, sebab klub Katalan itu memiliki sekitar 20% hak ekonomi atas sang pemain.

Barcelona akan menerima seperlima dari nilai finansial tawaran yang diajukan untuk mendatangkan pemain tersebut, yang merupakan salah satu elemen paling menonjol di Real Betis, sebelum klub Andalusia itu menetapkan sikapnya dengan mempertahankannya dalam skuad.

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