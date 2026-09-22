Real Madrid melancarkan serangan tajam terhadap jurnalis Spanyol Juanma Castano, karena menyamakan saluran resmi klub dengan salah satu surat kabar yang mendukung terorisme, dan mengancam akan menempuh jalur hukum.

Klub Ibu Kota tersebut mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Selasa ini, yang di dalamnya mengkritik keras pernyataan Castano yang termuat dalam sebuah artikel yang ia terbitkan hari ini di surat kabar "ABC", dan di dalamnya ia membandingkan media resmi Real Madrid dengan surat kabar "Gara".

Menurut yang disorot surat kabar "Marca", Castano menulis dalam artikelnya yang berjudul "Real Madrid dalam keadaan perang": "Di televisi resmi, yang merupakan surat kabar Gara dengan haluan Florentino yang ekstrem, mereka menuntut untuk meninggalkan kompetisi domestik".

Real Madrid menilai perbandingan ini "sepenuhnya ditolak dan sama sekali tidak dapat diterima", seraya menegaskan bahwa menyamakan media miliknya dengan surat kabar yang "dalam sejarahnya terkait dengan dunia organisasi teroris ETA merupakan pelanggaran yang sangat berbahaya terhadap segala batas".

Klub tersebut menekankan dalam pernyataannya bahwa "saluran Real Madrid secara sah menjalankan haknya untuk menyampaikan informasi dan membela kepentingan klub, anggotanya, dan para pendukungnya", seraya menggambarkannya sebagai media resmi dari sebuah klub yang memiliki sejarah membentang selama 124 tahun, serta mewakili perasaan dan nilai-nilai jutaan pendukung di seluruh dunia.

Real Madrid menutup pernyataannya dengan nada tegas, seraya menegaskan bahwa mereka "menyimpan haknya untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang tepat menghadapi serangan yang tidak dapat diterima dalam bentuk apa pun".

Ini merupakan pernyataan resmi kedua dari Real Madrid hari ini, setelah sebelumnya mereka mengeluarkan pernyataan beberapa jam lalu yang membalas serangan Javier Tebas, presiden asosiasi Liga Spanyol "La Liga".

Artikel Castano membahas reaksi para pendukung Real Madrid usai derbi Ibu Kota melawan Atletico Madrid, yang berlangsung di stadion "Metropolitano".

Jurnalis tersebut mengakui bahwa "dua kejadian yang paling kontroversial dalam derbi itu layak mendapat dua kartu merah yang jelas", ia juga mengakui bahwa Real Madrid "memiliki hak penuh untuk mengungkapkan kemarahannya terhadap wasit, teknologi video, dan komite wasit".

Namun pada saat yang sama ia berpendapat bahwa membatasi penyebab penderitaan klub hanya pada persoalan perwasitan berarti, menurut ungkapannya, "menjadikan seseorang buta terhadap perkara yang sudah berlangsung sejak lama".

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