Sebuah petisi elektronik yang menuntut agar timnas Argentina dilarang berpartisipasi di Piala Dunia secara permanen menuai reaksi luas, setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 23 juta tanda tangan dari berbagai penjuru dunia, menjadikannya salah satu petisi paling tersebar dalam sejarah.

Menurut yang dipublikasikan sejumlah jaringan media seperti RMC dan Eurosport, petisi tersebut mengusung nama "Argentina Out" (Keluarkan Argentina), dan ditandatangani oleh 23.316.108 orang dari sekitar 170 negara, jauh melampaui target awal yang ditetapkan para penggagasnya, yaitu 5 juta tanda tangan.

Petisi yang diluncurkan selama Piala Dunia 2026 itu menuduh Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" dan para wasit pertandingan berpihak kepada timnas Argentina dan kaptennya, Lionel Messi. Dalam teksnya tertulis: "Mengapa timnas-timnas lain harus mengikuti turnamen jika pemenangnya sudah diketahui sebelumnya? Keluarkan Argentina dari Piala Dunia dan berikan kesempatan yang adil bagi semua."

Namun, timnas Argentina gagal meraih trofi pada edisi terakhir Piala Dunia, di mana mereka kalah di partai final dari Spanyol dengan skor 0-1.

Perjalanan timnas Argentina di turnamen tersebut diwarnai kontroversi wasit yang luas, terutama pada laga melawan Mesir di babak 16 besar.

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Mendekati rekor dunia

Berbagai laporan menyebutkan bahwa jumlah penanda tangan petisi tersebut membuatnya mendekati untuk masuk ke dalam Guinness World Records, karena hanya terpaut kurang dari satu juta tanda tangan dari rekor petisi dengan tanda tangan terbanyak dalam sejarah.

Rekor tersebut masih tercatat atas nama kampanye "Jubilee 2000", yang diluncurkan pada tahun 1997 untuk menuntut penghapusan utang negara-negara miskin, dan saat itu berhasil mengumpulkan lebih dari 24 juta tanda tangan, menurut Guinness World Records.

Tanpa pengaruh apa pun terhadap keputusan FIFA

Meskipun petisi tersebut tersebar luas, ia tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap keputusan Federasi Sepak Bola Internasional, yang tidak merespons tuntutan-tuntutan yang termuat di dalamnya.

Setelah timnas Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia, para penggagas petisi menutup pesan mereka dengan kalimat "FIFA mengabaikan kami, tetapi Spanyol menepati janjinya... terima kasih Spanyol".

Terlepas dari kehebohan yang menyertai petisi tersebut, ia tetap hanya sekadar inisiatif elektronik tanpa dampak hukum atau olahraga apa pun terhadap partisipasi timnas Argentina di turnamen-turnamen internasional.