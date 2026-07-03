Melarikan diri ke Amerika... Seorang pelatih menerima ancaman pembunuhan setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia

Hong Myung-bo, pelatih tim nasional Korea Selatan yang telah mengundurkan diri dari jabatannya, bertolak ke Amerika Serikat, hanya dua hari setelah kembali ke negaranya, menyusul gelombang kemarahan yang hebat dan ancaman terhadap nyawanya, sebagai akibat dari tersingkirnya raksasa Asia tersebut dari Piala Dunia 2026.

Hong sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah tersingkir di babak pertama, dalam turnamen yang menandai kegagalan dini tim “Pejuang Taeguk”, sebelum ia disambut dengan reaksi bermusuhan dari para pendukung yang marah begitu tiba di Seoul, yang bahkan sampai pada ancaman langsung terhadap dirinya, menurut laporan media internasional.

Jaringan RMC Prancis menyoroti bahwa pelatih berusia 55 tahun itu terlihat di Bandara Internasional Incheon, bersiap untuk terbang ke Los Angeles kurang dari 48 jam setelah kepulangannya, sebuah langkah yang dianggap sebagai pelarian sementara dari meningkatnya tekanan dan ancaman keamanan.

Saat tim nasional tiba di negara tersebut, terdengar teriakan kemarahan terhadap sang pelatih, di mana para pendukung meneriakkan slogan-slogan yang menghina melalui pengeras suara, sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya kemarahan akibat tersingkirnya tim secara dini.

Laporan media juga menyebutkan maraknya poster-poster yang menentang sang pelatih di ibu kota Korea, serta penolakan beberapa toko terhadap kehadirannya, di tengah meningkatnya gelombang ketidakpuasan publik.

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Meskipun suasana tegang, Hong tampil dengan raut wajah lelah di hadapan media, mengenakan topi dan masker, sambil membantah adanya perselisihan internal di dalam tim yang berkontribusi pada penurunan hasil, serta menolak kabar yang beredar mengenai pengeluaran salah satu pemain karena pelanggaran disiplin.

Dalam pernyataan singkatnya, ia mengatakan: “Saya punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi kisah ini akan diungkapkan nanti.”

Timnas Korea Selatan, yang dipimpin oleh Son Heung-min dan Lee Kang-in, memulai perjalanannya dengan kemenangan atas Republik Ceko (2-1), sebelum menderita dua kekalahan berturut-turut melawan Meksiko dan Afrika Selatan dengan skor (1-0), sehingga harus tersingkir lebih awal dari turnamen.

Kegagalan ini merupakan pengulangan dari pengalaman serupa yang dialami pelatih yang sama pada Piala Dunia 2014, yang mendorongnya untuk mengajukan pengunduran diri dan menanggung “tanggung jawab penuh” atas tersingkirnya tim tersebut.