Melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab... Para penggemar menghakimi bintang Saudi itu habis-habisan!

Kritik tajam terhadap Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, terus berlanjut setelah “Al-Akhdar” tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026. Sebagian besar pendukung menimpakan sebagian besar tanggung jawab atas kegagalan tersebut kepadanya, mengingat performa yang terus menurun yang ditunjukkannya sepanjang turnamen.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan, berkat hasil imbang melawan Uruguay (1-1), dan kekalahan dari Spanyol (0-4), sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada pertandingan terakhir, sehingga menempati posisi keempat dan terakhir di grup serta tersingkir lebih awal dari turnamen.

Kemarahan suporter terhadap Salem Al-Dossari

Setelah pertandingan berakhir, nama Salem Al-Dossari mendominasi platform media sosial, di mana banyak suporter melancarkan serangan pedas terhadap kapten tim nasional tersebut, akibat penampilannya yang kurang memuaskan dalam ketiga pertandingan tersebut, dengan menegaskan bahwa ia tidak memberikan kontribusi yang diharapkan darinya sebagai salah satu bintang utama tim dan yang paling berpengalaman.

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Sejumlah pendukung berpendapat bahwa Al-Dossari gagal memimpin tim di lapangan, dan tidak menunjukkan karakter yang biasanya ia tunjukkan di turnamen-turnamen besar, sementara yang lain menilai bahwa performa teknis dan fisiknya jauh dari harapan para penggemar.

Tuduhan Menghindari Tanggung Jawab

Kritik tidak hanya berhenti pada performa teknis, tetapi juga meluas ke apa yang terjadi setelah peluit akhir dibunyikan, di mana sejumlah suporter mengungkapkan ketidakpuasan mereka karena Salem Al-Dosari tidak muncul untuk berbicara kepada media setelah tersingkir dari turnamen.

Beberapa pendukung menggambarkan tindakan kapten tim nasional tersebut sebagai “melarikan diri dari tanggung jawab”, dengan berpendapat bahwa kapten tim seharusnya keluar dan menyampaikan pesan kepada para penggemar serta meminta maaf atas kegagalan tersebut, terutama karena ia memegang ban kapten dan dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka tim nasional Saudi dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa menimpakan tanggung jawab kegagalan tersebut semata-mata kepada Salem Al-Dossari merupakan hal yang tidak adil. Mereka menegaskan bahwa kegagalan tersebut merupakan hasil dari kesalahan kolektif yang melibatkan staf pelatih, manajemen, dan para pemain, bukan karena satu pemain tertentu, sehingga perdebatan mengenai kapten “Al-Akhdar” ini terus berlanjut setelah berakhirnya perjalanan mereka di Piala Dunia.