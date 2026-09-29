Melanggar regulasi FIFA: Apakah Federasi Teluk menzalimi Timnas Irak dalam undian Oman?

Sebuah kejadian unik terjadi pada edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27", setelah tim yang lolos sebagai peringkat kedua dari Grup A ke babak semifinal bersama Arab Saudi ditentukan melalui undian.

Federasi Piala Teluk Sepak Bola menggelar undian di salah satu hotel di Kota Jeddah, untuk menentukan tim yang lolos sebagai peringkat kedua dari Grup A ke babak semifinal turnamen Teluk bersama Arab Saudi, antara timnas Irak dan Oman, setelah keduanya sama dalam segala hal.

Undian tersebut menghasilkan lolosnya timnas Oman ke babak semifinal, menjadi tim yang lolos sebagai peringkat kedua dari grup di belakang timnas Arab Saudi yang menduduki puncak grup dengan nilai sempurna (9 poin).

Penggunaan undian ini memicu kontroversi, yang dimulai oleh pelatih asal Australia, Graham Arnold, direktur teknik timnas Irak, yang menuntut agar timnya lolos secara langsung dengan merujuk pada regulasi Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", karena keunggulannya dalam peringkat atas timnas Oman.

Kisah ini bermula dari Piala Arab 2025 di Qatar, ketika Federasi Sepak Bola Internasional memutuskan untuk mengubah sistem kelolosan dari babak grup, jika terjadi kesamaan dalam poin serta gol yang dicetak dan kebobolan, begitu pula dalam fair play.

"FIFA" memutuskan menghapus butir terakhir yang menyatakan penggunaan undian saat sama dalam segala hal, dan sebagai gantinya merujuk pada peringkat bulanan yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, di mana tim dengan peringkat lebih tinggi yang lolos.

Timnas Irak menempati peringkat ke-63 dunia dalam peringkat bulanan Federasi Sepak Bola Internasional, dan ke-8 di Asia, unggul atas timnas Oman yang menempati peringkat ke-80 dunia, dan ke-11 di benua kuning.

Meski perubahan ini telah diterapkan pada turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Federasi Piala Teluk Sepak Bola tidak mengakuinya, dan tetap bersikeras pada butir penggunaan undian sebagai solusi terakhir saat sama dalam segala hal.

Timnas Irak dan Oman sama-sama meraih 4 poin, keduanya bermain imbang 1-1 pada pertandingan pertama, masing-masing mencetak 4 gol dan kebobolan 5, keduanya juga sama-sama mendapatkan 8 kartu kuning, tanpa adanya kartu merah.

Kesamaan ini terjadi setelah dua pertandingan pada laga ketiga sekaligus terakhir dari Grup A, di mana timnas Arab Saudi menang atas Irak dengan skor 2-0, di Stadion Al-Inma di Jeddah.

Pada saat yang bersamaan, timnas Oman meraih kemenangan dramatis, setelah membalikkan ketertinggalan dari Kuwait dengan satu gol tanpa balas menjadi kemenangan dengan skor 3-1, pada menit-menit akhir pertandingan, kemenangan yang kemudian mengantarkannya lolos melalui undian.