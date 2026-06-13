Melampaui Ziyech... Hakimi menjadi pemain Afrika dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia

Ashraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, mencetak rekor baru dalam sejarah, dengan menjadi pemain Maroko yang paling sering tampil di Piala Dunia, yakni sebanyak 11 pertandingan.

Hakimi tampil melawan Brasil pada Sabtu malam ini, dalam pertandingan pertama Grup C Piala Dunia 2026, sehingga melampaui rekan setimnya yang absen di turnamen ini, Hakim Ziyech (10 pertandingan).

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Prestasi bek Maroko ini tidak hanya terbatas di kancah domestik, karena ia juga memimpin daftar pemain Afrika dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, setelah menyamai rekor pemain Kamerun François Omam-Biyik dan pemain Ghana Asamoah Gyan, masing-masing dengan 11 pertandingan, menurut situs "stats foot" Prancis.

Hakimi terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka dalam sejarah sepak bola Maroko, setelah menjadi pemain kunci dalam partisipasi tim nasional pada edisi 2018, 2022, dan 2026 saat ini, termasuk perjalanan bersejarah ke semifinal Piala Dunia Qatar.

Brasil bermain di Grup C, bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia, sambil bermimpi meraih gelar keenamnya di Piala Dunia.

Di sisi lain, Maroko mencatatkan prestasi terbesarnya di Piala Dunia pada edisi terakhir (Qatar 2022), ketika mereka finis di peringkat keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah tim-tim Arab dan Afrika.