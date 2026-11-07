Angka-angka terbaru mengungkap situasi yang tidak biasa bagi pemain Jerman Kai Havertz, bintang Arsenal di Liga Primer Inggris, yang terjadi dari pergerakannya dalam pertandingan hari Sabtu ini melawan Hull City, pada laga pekan kesepuluh.

Menurut statistik yang dirilis jaringan "Opta", Havertz terjebak offside sebanyak 15 kali musim ini, yang terakhir hari ini saat menghadapi Hull City, sebuah angka yang bahkan telah melampaui pemain mana pun di tim yang offside-nya tercatat sepanjang musim lalu.

Bukayo Saka menjadi pemilik angka tertinggi di skuad Arsenal pada musim lalu dengan 14 kali offside, tetapi Havertz melampauinya dengan cepat sebelum musim ini rampung.

Tim asuhan pelatih Mikel Arteta memuncaki klasemen Liga Primer Inggris sebelum pertandingan hari ini, dengan koleksi 24 poin. Sebaliknya, Hull City menempati peringkat ketiga belas dengan 11 poin.

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