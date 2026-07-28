Melampaui Segala Batas: Arsenal Siapkan Tawaran Rekor untuk Vinicius Junior

Klub Inggris Arsenal tampaknya bersiap mengajukan tawaran luar biasa untuk mendatangkan bintang Brasil Vinicius Junior, pemain Real Madrid asal Spanyol, dalam sebuah transfer yang bisa mengguncang bursa transfer musim panas dan memberi Arsenal salah satu bintang paling menonjol di dunia.

Menurut laporan surat kabar Inggris "Telegraph", Arsenal siap menawarkan gaji lebih dari 400 ribu pound sterling per pekan untuk meyakinkan Vinicius agar bergabung ke skuad mereka, yang akan menjadikan pemain Brasil itu sebagai pemilik kontrak terbesar dalam sejarah klub London tersebut jika kesepakatan itu terlaksana dengan nilai sebesar itu.

Vinicius terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2027, namun "Telegraph" mengisyaratkan bahwa tidak ada kemajuan berarti dalam negosiasi perpanjangan kontraknya bersama klub kerajaan itu belakangan ini.

Langkah Arsenal ini datang di tengah kebutuhan tim akan seorang penyerang sayap baru, setelah mereka kalah dalam perburuan untuk mendatangkan Morgan Rogers ke Chelsea.

Surat kabar itu menilai bahwa mendatangkan Vinicius, jika terlaksana, akan menjadi pesan kuat dari sang juara Liga Primer Inggris, terlebih pemain Brasil itu dianggap sebagai salah satu bintang sepak bola dunia paling menonjol saat ini.

Kesepakatan ini tampaknya tidak mudah, mengingat Real Madrid berpegang teguh pada bintang Brasilnya, namun belum tercapainya kesepakatan mengenai perpanjangan kontraknya hingga saat ini, ditambah kesiapan Arsenal untuk menawarkan gaji besar yang melampaui semua batas gaji sebelumnya di klub, bisa membuka pintu bagi salah satu transfer terbesar bursa musim panas.

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