Tampaknya Arsenal dari Inggris tengah bersiap mengajukan tawaran luar biasa untuk merekrut bintang Brasil Real Madrid, Vinicius Junior, dalam sebuah kesepakatan yang bisa mengguncang bursa transfer musim panas dan memberikan Arsenal salah satu bintang terbaik dunia.

Menurut apa yang dilansirsurat kabar Inggris "Telegraph", Arsenal siap menawarkan gaji lebih dari 400 ribu pound sterling per pekan untuk meyakinkan Vinicius agar bergabung ke skuad mereka, yang akan menjadikan pemain Brasil itu sebagai pemilik kontrak terbesar dalam sejarah klub London tersebut jika kesepakatan itu rampung dengan nilai tersebut.

Vinicius terikat kontrak dengan Real Madrid yang berlaku hingga Juni 2027, namun "Telegraph" menyebutkan tidak ada kemajuan berarti dalam negosiasi perpanjangan kontraknya dengan klub Kerajaan itu dalam waktu terakhir.

Langkah Arsenal ini datang di tengah kebutuhan tim untuk merekrut seorang penyerang sayap baru, setelah mereka kalah dalam perburuan tanda tangan Morgan Rogers yang jatuh ke tangan Chelsea.

Surat kabar itu menilai bahwa merekrut Vinicius, jika terlaksana, akan menjadi pesan kuat dari sang juara Premier League, terutama karena pemain Brasil itu dianggap sebagai salah satu bintang terbaik sepak bola dunia saat ini.

Kesepakatan ini tampaknya tidak mudah, mengingat Real Madrid berpegang teguh pada bintang Brasil mereka, namun belum tercapainya kesepakatan mengenai perpanjangan kontraknya hingga kini, ditambah kesiapan Arsenal untuk menawarkan gaji besar yang melampaui semua batas upah sebelumnya di klub, bisa membuka pintu bagi salah satu kesepakatan terbesar bursa transfer musim panas.

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