Melampaui rekan setimnya dan para legenda Afrika... Onahi menjadi satu-satunya yang menempati posisi kedua dalam daftar bersejarah tersebut

Ezzedine Ounahi kini menempati posisi kedua dalam daftar pemain Afrika dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, setelah tampil sebagai starter bersama tim nasional Maroko melawan Kanada, Sabtu malam ini, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, sehingga menambah jumlah penampilannya menjadi 12 pertandingan di turnamen tersebut.

Pertandingan ini digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat, di mana timnas Maroko berupaya melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini dan melaju ke babak perempat final, setelah menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar, sementara Kanada berhasil mengalahkan timnas Afrika Selatan.

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Dengan penampilannya ini, Ounahi memecahkan rekor bersama empat pemain lain yang sebelumnya berbagi posisi kedua dalam daftar bersejarah tersebut, sehingga kini ia sendirian di peringkat kedua di belakang rekan senegaranya, Achraf Hakimi, yang memegang rekor dengan 15 pertandingan.

Peringkat pemain Afrika dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia:

Ashraf Hakimi: 15 pertandingan.

Ezzedine Ounahi: 12 pertandingan.

François Omam-Bik: 11 pertandingan.

Asamoah Gyan: 11 pertandingan.

Ismaïla Sarr: 11 pertandingan.

Yassine Bono: 11 pertandingan.

Pemenang dari pertandingan Kanada melawan Maroko akan bertemu dengan pemenang dari pertandingan Prancis melawan Paraguay di babak berikutnya.







