Melampaui Owen dan Rooney... Bellingham mencetak rekor baru saat melawan Ghana

Jude Bellingham terus memecahkan rekor bersama tim nasional Inggris, dengan menambahkan catatan baru ke dalam daftar prestasinya setelah tampil dalam laga The Three Lions melawan Ghana pada putaran kedua Grup 12 Piala Dunia 2026, Selasa malam.

Bellingham kini menjadi pemain termuda dalam sejarah "The Three Lions" yang mencapai 50 penampilan internasional, menurut data Squawka.

Jaringan yang mengkhususkan diri dalam statistik olahraga tersebut menyatakan bahwa Bellingham, “pada usia 22 tahun dan 359 hari, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Wayne Rooney.”

Bellingham mengungguli para legenda Inggris dalam mencapai jumlah pertandingan tersebut, dengan urutan sebagai berikut:

Jude Bellingham: 22 tahun dan 359 hari.

Wayne Rooney: 23 tahun dan 139 hari.

Michael Owen: 23 tahun dan 179 hari.

Raheem Sterling: 24 tahun dan 180 hari.

Bukayo Saka: 24 tahun dan 285 hari.

Bellingham turut berperan dalam kemenangan Inggris pada pertandingan pertama melawan Kroasia, di mana ia mencetak gol ketiga dari empat gol (4-2) tim asuhan pelatih Thomas Tuchel.

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