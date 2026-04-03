"Melampaui batasnya".. Chelsea mengejutkan Enzo dengan hukuman berat setelah pernyataannya tentang Madrid

Chelsea mengumumkan hukuman untuk gelandang asal Argentina, Enzo Fernandez, berupa skorsing dua pertandingan, بسبب pernyataannya yang ditafsirkan sebagai “menggoda” Real Madrid menjelang bursa transfer musim panas mendatang.

Fernandez menyatakan setelah Chelsea tersingkir dari Liga Champions bulan lalu, bahwa ia tidak tahu apakah akan bertahan di “Stamford Bridge” musim depan, meski kontraknya berlaku hingga 2032.

Dalam wawancara yang sama, Fernandez menjelaskan bahwa tidak ada negosiasi dengan Real Madrid, menegaskan fokusnya pada Chelsea, namun ia menyebut akan “melihat apa yang terjadi setelah Piala Dunia”.

Namun yang semakin memicu polemik adalah ucapannya dalam wawancara lain bahwa ia “ingin tinggal di Spanyol”, seraya menyebut Madrid mengingatkannya pada kota Buenos Aires, yang ditafsirkan surat kabar Spanyol sebagai upaya menarik perhatian manajemen klub raksasa tersebut.

Tindakan disipliner

Pelatih Chelsea, Liam Rosenior, mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat ini bahwa ia mencoret sang gelandang dari laga perempat final Piala FA melawan Port Vale pada Sabtu besok, وكذلك dari pertandingan Liga Inggris melawan Manchester City pada 12 April.

Sang pelatih menambahkan, “Mengecewakan Enzo berbicara بهذه cara ini.”

Ia melanjutkan, “Saya tidak memiliki kata-kata buruk untuknya, tetapi ia melewati batas tertentu terkait budaya klub dan apa yang kami coba bangun. Saya sangat menghormatinya sebagai pribadi dan sebagai pemain, dan ia frustrasi karena ia ingin kami sukses.”

Ia meneruskan, “Keputusan untuk menskors pemain itu bukan keputusan فردي, melainkan diambil berdasarkan kesepakatan antara manajemen, pemilik, dan para pemain. Pintu belum tertutup untuk Enzo, tetapi ini adalah tindakan disipliner. Budaya tim harus dilindungi, dan batasnya telah terlampaui dalam hal ini.”

Ia menambahkan, “Banyak dari pernyataan ini muncul setelah periode sulit selama 10 hari dari sisi hasil, dan ربما itu yang tersulit bagi saya sebagai pelatih atau bahkan sebagai pemain.”

Chelsea sebelumnya kalah dalam 4 pertandingan beruntun antara 11 dan 21 Maret, termasuk kekalahan telak dari Paris Saint-Germain dengan agregat (8-2) di babak 16 besar Liga Champions.

Fernandez, yang berusia 25 tahun, bergabung dengan “The Blues” pada Januari 2023 melalui rekor transfer di Inggris senilai 107 juta poundsterling, dan sejak itu telah tampil dalam 161 pertandingan.

Sejak Rosenior mengambil alih kepelatihan pada Januari, Chelsea meraih 10 kemenangan dari 19 pertandingan, dengan 7 kekalahan dan 2 hasil imbang.

Tim tersebut menempati posisi keenam di Liga Primer Inggris, terpaut 6 poin dari Aston Villa yang berada di posisi keempat, dalam persaingan untuk lolos ke Liga Champions.