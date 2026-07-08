Melampaui batas-batas yang tak boleh dilanggar... Seorang senator Paraguay secara terbuka menuduh Mbappé sebagai "homoseksual"

Seorang anggota baru Senat Paraguay ikut bergabung dalam serangan besar-besaran terhadap Kylian Mbappé, penyerang Prancis, setelah pertandingan antara kedua tim di Piala Dunia 2026.

Akar dari krisis ini bermula setelah peluit akhir pertandingan antara Paraguay dan Prancis, ketika terjadi pertengkaran antara kiper Orlando Gil dan Mbappé, yang semakin memperparah ketegangan antara suporter Paraguay dan bintang Real Madrid tersebut.

Setelah itu, Senator Celeste Amarilla melancarkan serangan terhadap bintang “Les Bleus” tersebut, melalui berbagai pernyataan yang tidak hanya berisi tuduhan, tetapi juga ungkapan-ungkapan rasis.

Hari ini, rekan sefraksinya di Senat, Juan Carlos “Nano” Glafierna, ikut bergabung dengannya, dan pernyataannya mengenai Mbappé telah melampaui semua batas.

Menurut surat kabar “Marca”, Senator Juan Carlos menuduh bintang Prancis tersebut “seksual menyimpang”.

Dalam pidatonya di Senat, ia mengatakan: “Caseres (pemain Paraguay) seharusnya mengawasi salah satu pemain terbaik di dunia, yaitu Mbappé yang sombong ini.”

Ia melanjutkan: “Dan pada satu momen tertentu selama pertandingan, si sombong ini berkata kepada Caseres: ‘Apakah kamu ingin menciumku?’ Caseres pun menjawab: ‘Mengapa tidak, selama kita masih di sini.’”

Dia menuduh Kylian melakukan homoseksualitas dengan mengatakan: “Mbappé memang sudah memiliki riwayat hubungan dengan pria.”

Pemain asal Argentina itu sebelumnya mengatakan dalam wawancara dengan saluran TyC Sports setelah Paraguay tersingkir dari turnamen, akibat kekalahan 0-1 dari Prancis di babak 16 besar: “Mbappé berkata kepadaku: ‘Apa? Apakah kamu ingin menciumku?’… Lalu aku menjawabnya: ‘Baiklah, karena kamu ada di sini.’”