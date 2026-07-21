Direktur eksekutif klub Al-Ittihad Arab Saudi asal Portugal, Domingos Soares, mengungkap alasan pemilihan pelatih asal Jerman Jens Wissing untuk memimpin tim utama pada musim mendatang, menggantikan pelatih asal Portugal Sergio Conceicao.

Al-Ittihad mengumumkan penunjukan Wissing sebagai direktur teknik tim utama, menggantikan Conceicao yang dipecat dari jabatannya seusai berakhirnya musim lalu, setelah gagal membawa tim meraih gelar apa pun.

Soares berkata dalam sebuah cuplikan video yang dipublikasikan Al-Ittihad melalui akun resminya di situs "X": "Pemilihan pelatih kami, Tuan Jens Wissing, sangatlah penting, dan menjadi bagian mendasar dari persiapan menghadapi musim baru."

Ia menambahkan: "Kami mengenal Tuan Wissing sudah cukup lama, dan saya pernah bekerja bersamanya di masa lalu. Kami tahu bahwa ia adalah pelatih muda yang sangat berbakat dan ambisius, serta memiliki keinginan kuat untuk sukses bersama Al-Ittihad."

Ia melanjutkan: "Adapun mengenai staf teknik yang bersamanya, mereka merupakan perpaduan antara asisten pelatih internasional dari berbagai kawasan, dan juga dengan para pelatih asal Arab Saudi."

Ia menutup: "Integrasi keterampilan-keterampilan ini membawa kami ke level baru, dan saya yakin inilah level yang tepat untuk meraih hasil yang tepat dalam pekan-pekan dan bulan-bulan mendatang."

Perlu diingat bahwa pengalaman tersukses dalam karier Wissing terjadi pada paruh kedua musim lalu, saat ia membawa klub Jepang Gamba Osaka meraih gelar Liga Champions Asia 2 untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah menang atas Al-Nassr di laga final.