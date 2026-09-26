Seorang pakar perwasitan menegaskan bahwa timnas Oman dirugikan dalam laganya melawan Arab Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi menghadapi Oman, hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam pekan kedua fase grup turnamen Teluk tersebut.

Pada menit ke-36 pertandingan, Nasser Al-Rawahi mencetak gol untuk timnas Oman, setelah lolos berhadapan langsung dengan kiper Mohammed Al-Owais, sebelum akhirnya dianulir oleh wasit karena offside.

Namun mantan wasit Mesir, Mohamed Kamal Risha, menegaskan bahwa keputusan wasit tersebut keliru, karena Al-Rawahi tidak berada dalam posisi offside sebelum mencetak gol.

Risha berkata, dalam pernyataan kepada surat kabar "Al-Riyadhiah" Arab Saudi: "Jika offside menjadi alasan dianulirnya gol Oman pada menit ke-36, maka keputusan itu tampaknya tidak tepat".

Ia menambahkan: "Gambar yang tersedia tidak menunjukkan adanya indikasi offside, dan mungkin ada alasan lain untuk anulir tersebut yang belum terlihat sampai saat ini".

Perlu dicatat bahwa gol yang dianulir itu tercipta ketika timnas Arab Saudi unggul tiga gol tanpa balas, sehingga hal ini membuat timnas Oman tidak bisa memperkecil selisih.