Tampaknya babak baru dalam perjalanan karier sepak bola Mohamed Salah sudah di depan mata, karena sang bintang Mesir semakin dekat untuk mengenakan seragam klub Turki, Besiktas, pada musim panas ini.

Klub Turki tersebut telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Salah dalam sebuah transfer gratis, dengan kontrak berdurasi dua tahun yang membuatnya menerima gaji tahunan diperkirakan sekitar 15 juta euro.

Dalam konteks ini, Amr El-Rawy, konsultan pemasaran di Liga Inggris, memberikan pernyataan penting melalui saluran "Al-Nahar", di mana ia menjelaskan alasan kecenderungan Salah terhadap pilihan ini.

El-Rawy berkata: "Mohamed Salah ingin mengakhiri perjalanannya dengan cara yang elegan dan memuaskan, terutama karena ia sudah tidak lagi perlu memberikan pembuktian lebih kepada pihak mana pun."

Ia menambahkan: "Salah menolak gagasan untuk pindah ke klub lain mana pun di Liga Primer Inggris, demi menjaga warisan besarnya di Inggris dan hubungan baiknya dengan para pendukung Liverpool."

El-Rawy menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Mohamed Salah telah menyingkirkan opsi Liga Saudi karena ia bersikeras untuk tetap bertahan di Eropa, yang membuat Besiktas menjadi tujuan ideal baginya."