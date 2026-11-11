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Husein Labib, presiden klub Zamalek, mengungkap sejumlah cerita menarik di balik layar terkait klub berkostum putih tersebut, khususnya menyangkut perusahaan sepak bola, serta laga el-Clasico melawan rival tradisional, Al-Ahly.

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Hussein Labib menggelar wawancara langka setelah absen cukup lama, bersama jurnalis Ibrahim Abdel-Gawad, melalui kanal "On Sport", untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang menggelayuti benak para suporter Zamalek dalam beberapa waktu terakhir.

Di balik layar perusahaan sepak bola klub Zamalek

Di awal, Hussein Labib berbicara tentang alasan penolakannya untuk meluncurkan perusahaan sepak bola pada akhir musim lalu, sebelum akhirnya menyetujuinya di awal musim ini.

Presiden Zamalek itu mengatakan terkait hal ini: "Di akhir musim lalu, gagasan perusahaan sepak bola diajukan kepada kami, saat masih ada direktur olahraga sebelumnya, John Edward, dan itu bukan waktu yang tepat."

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Ia menambahkan: "Pada waktu itu kami hanya memiliki satu penawaran untuk perusahaan sepak bola, dan saya ingin mendapatkan penawaran terbaik, melalui evaluasi atas beberapa aktivitas sepak bola, dan tidak ada alasan untuk terburu-buru."

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Ia melanjutkan: "Apa yang diberitakan bahwa penawaran itu datang dari pihak John Edward, dan bahwa tujuannya adalah menguasai klub Zamalek, tidak benar. Direktur olahraga itu telah menunjukkan kinerja yang hasilnya adalah mahkota juara Liga Mesir."

Ia melanjutkan: "Saya beruntung bahwa nama saya dikaitkan dengan mahkota juara Liga Mesir musim lalu, karena itu merupakan sebuah keajaiban, di mana orang yang paling optimis pun hanya menginginkan tim ikut serta dalam turnamen-turnamen Afrika."

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Dalam konteks lain, Labib berkata: "Tidak ada penjualan klub Zamalek, karena tidak seorang pun bisa menilai klub ini, tetapi keseluruhan gagasannya adalah pengalihan sebagian aset yang berkaitan dengan aktivitas sepak bola, yang terwakili dalam tim utama, sektor pemain muda, akademi, sponsorship, dan pendapatan."

Ia menambahkan: "Aset-aset ini akan dialihkan dari klub Zamalek ke perusahaan sepak bola, lalu perusahaan itulah yang akan memasarkan aset-aset tersebut. Ini adalah hal yang penting karena adanya defisit keuangan, dan tujuan akhirnya adalah meraih gelar-gelar."

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Ia menyela: "Hingga saat ini tidak ada komitmen apa pun terhadap siapa pun di dunia terkait perusahaan sepak bola, dan tidak ada persentase tertentu yang telah disepakati dengan investor mana pun."

Ia menjelaskan: "Yang kami utamakan tanpa diragukan lagi adalah agar klub Zamalek menjadi pemilik persentase terbesar di perusahaan sepak bola, sehingga tidak ada investor mana pun yang secara sendirian memiliki persentase lebih besar daripada persentase yang dimiliki Zamalek."

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Ia memaparkan lebih jauh: "Semakin banyak jumlah investor, maka itu semakin menguntungkan Zamalek, dan tujuan akhirnya adalah mendirikan perusahaan sepak bola secara tepat, baik itu terjadi pada masa saya atau bahkan setelah saya pergi."

Protes terhadap wasit laga big match

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Presiden klub Zamalek juga berbicara tentang alasan protes terhadap wasit laga big match melawan rival tradisional Al Ahly, meski sebelumnya membela wasit-wasit Mesir menjelang dimulainya musim ini di liga.

Labib mengatakan terkait hal ini: "Pernyataan pertama bertujuan untuk memuji wasit-wasit Mesir yang berkompeten, demi membina dan mengembangkan para wasit tersebut, dan itu adalah peran nasional kami."

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Ia menambahkan: "Kami merasa dirugikan di beberapa pertandingan, akibat diambilnya keputusan yang berbeda di setiap pertandingan dari pertandingan lainnya, karena itu kami menuntut agar penilaian wasit menggunakan ukuran yang sama, tanpa standar ganda."

Mengenai kemungkinan meminta wasit asing, ia menjawab: "Setiap peristiwa punya pembicaraannya sendiri, kami tidak tahu apakah kami akan meminta wasit asing di masa depan, tetapi selama itu adalah hak kami, maka kami mungkin memanfaatkannya bila membutuhkannya."