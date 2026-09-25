Timnas Qatar meminta bantuan Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", untuk menghindari kehilangan poin dari pertandingannya melawan Bahrain dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27".

Saluran televisi "Al-Kass" Qatar sebelumnya telah menegaskan bahwa timnas Bahrain mengajukan protes atas keikutsertaan Assim Madibo, pemain Qatar, dalam kemenangan Qatar 2-0, kemarin Kamis, pada laga pertama fase grup turnamen Teluk tersebut.

Timnas Bahrain menilai bahwa pemain Qatar tersebut sejak awal tidak berhak tampil dalam pertandingan itu, dengan alasan hukuman larangan bermain selama 5 pertandingan yang diterimanya dalam turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Namun jurnalis Qatar Majed Al-Khalifi menegaskan kebenaran posisi Qatar, dan hak Madibo untuk tampil dalam pertandingan secara normal, setelah ia berkomunikasi dengan Federasi Sepakbola Internasional untuk memastikan hal ini.

Al-Khalifi mengatakan, dalam pernyataannya kepada saluran televisi "Al-Kass" Qatar, bahwa Federasi Sepakbola Qatar telah menghubungi mitranya di tingkat internasional untuk mengetahui status Madibo terkait keikutsertaan dalam turnamen Teluk sebelum turnamen dimulai.

Menurut jurnalis Qatar tersebut, "FIFA" menegaskan bahwa Madibo tidak akan menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya di Piala Dunia dalam Piala Teluk Arab, tetapi hal itu harus dilaksanakan dalam pertandingan resmi, bukan pertandingan persahabatan.

Federasi Qatar menyampaikan korespondensinya dengan FIFA kepada mitranya di tingkat Teluk, sehingga pihak terakhir mengakui hak Madibo untuk tampil dalam turnamen, dan memberikan persetujuan resmi atas hal tersebut.

Perlu diingat bahwa timnas Qatar menempati peringkat kedua di Grup B turnamen Piala Teluk Arab dengan koleksi 3 poin, hanya kalah selisih gol dari timnas Uni Emirat Arab yang berada di puncak klasemen.