Al Ahli melanjutkan hasil negatifnya di Liga Roshn Saudi, setelah menelan kekalahan ketiga, dari Al Qadsiah yang bersaing dengan Al Hilal memperebutkan takhta.

Al Ahli kalah dari Al Qadsiah dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Gelandang asal Belanda, Tijjani Reijnders, membuka keunggulan bagi Al Qadsiah pada menit ke-14 pertandingan, lewat tembakan keras dari tepi kotak penalti, yang gagal dihalau kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy.

Pada menit pertama masa tambahan waktu babak pertama, bek kanan Mohammed Abu Al Shamat berhasil menambah gol kedua, setelah mengubah umpan silang mendatar dari Bounou Bah ke dalam gawang.

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Reijnders menambah gol keduanya dan gol ketiga bagi timnya dalam pertandingan itu pada menit ketiga masa tambahan waktu babak pertama, setelah mengubah bola umpan silang dari Mohammed Abu Al Shamat ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Penyerang asal Inggris, Ivan Toney, berhasil membawa Al Ahli kembali ke dalam pertandingan pada menit ke-63, ketika mengubah bola umpan silang dari winger asal Portugal, Francisco Trincao, ke dalam gawang lewat sundulan kepala, menandai gol pertama.

Pada menit ke-82, Toney mencetak gol keduanya dan gol kedua bagi timnya, setelah menerima umpan terobosan istimewa dari Saleh Abu Al Shamat, lalu berhadapan satu lawan satu dengan kiper Koen Casteels, dan menempatkan bola ke dalam gawang dengan cemerlang, tetapi itu tidak cukup untuk menyamakan kedudukan.

Kekalahan ini adalah yang ketiga bagi Al Ahli pada musim ini di Liga Roshn, tepatnya dalam 4 pekan terakhir, setelah kalah dari Al Khaleej 1-3, kemudian dari Al Hilal dengan tiga gol tanpa balas.

Dengan demikian, koleksi poin "Al Raqi" terhenti di angka 9 dari 18, sehingga menempati peringkat ketujuh di klasemen, unggul selisih gol atas Al Khaleej yang bermain satu pertandingan lebih sedikit.

Sebaliknya, Al Qadsiah melanjutkan penampilan gemilangnya, setelah meraih kemenangan kelima dalam 6 pekan pertama, sehingga melompat ke peringkat kedua di klasemen, dengan koleksi 15 poin, hanya kalah selisih gol dari Al Hilal sang pemuncak klasemen.