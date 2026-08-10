Real Madrid memasukkan pemainnya Thiago Pitarch ke dalam skuad tim utama, hingga ia muncul mengenakan nomor punggung 27 dalam daftar tim melalui situs resmi klub, yang juga menampilkan para pemain hasil transfer baru dengan nomor punggung mereka, seperti Bernardo Silva dengan nomor 20, Cucurella dengan nomor 17, dan Yan Diomande dengan nomor 25.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", langkah Real Madrid terkait Thiago Pitarch memiliki makna yang besar, sebab meskipun ia tetap memegang lisensi bermain bersama tim Castilla, Los Blancos memasukkannya pagi ini ke dalam lini tengah pelatih tim utama dengan mengenakan nomor 27, mengingat semua pemain yang terdaftar di tim utama seharusnya mengenakan nomor 1 hingga 25.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa dengan demikian Real Madrid akan mengandalkan Pitarch, yang mendapatkan peluang lebih besar, terutama pada musim lalu di bawah asuhan Arbeloa, hingga ia bahkan tampil sebagai starter dalam beberapa fase musim.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa keputusan ini menegaskan bahwa perekrutan seorang gelandang bertahan hampir dipastikan batal, setelah Rodri, gelandang Manchester City, semakin dekat untuk pindah ke Barcelona, sementara pelatih Jose Mourinho mengandalkan pemain akademi tersebut untuk menambah persaingan dan berupaya mengunci tempatnya di area tengah lapangan.

Nyatanya, Real Madrid menolak untuk meminjamkan pemain tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Palacios dan Gonzalo, di mana Arbeloa ingin membawanya ke Fulham, tetapi kali ini Los Blancos tidak menyetujui kepergiannya.