Rami Abbas, agen bintang Mesir Mohamed Salah, terus memicu kontroversi seputar masa depannya di musim depan, setelah ia memposting cuitan baru yang samar-samar.

Sejumlah laporan media telah mengonfirmasi bahwa Salah telah setuju untuk bergabung dengan Beşiktaş asal Turki dengan kontrak berdurasi satu musim, yang dapat diperpanjang untuk satu musim lagi, dengan gaji tahunan sebesar 10 juta euro, ditambah 2 juta euro sebagai insentif.

Di tengah spekulasi tersebut, Rami Abbas memposting cuitan melalui akun pribadinya di platform “X”, di mana ia menegaskan bahwa ia tidak mengetahui klub mana yang akan diperkuat oleh bintang Mesir tersebut pada musim depan.

Abbas menulis: “Saya pribadi tidak tahu di mana Mohamed (Salah) akan bermain pada musim depan, apa artinya hal itu bagi kalian?”

Sebagian pihak menganggap cuitan misterius tersebut sebagai bantahan dari agen bintang Mesir tersebut terkait kabar yang menyebutkan kepindahannya ke klub Besiktas.

Salah sedang mencari klub ketujuh yang akan ia bela dalam karier sepak bolanya, setelah sebelumnya membela Al-Mokawloon Al-Arab, Basel (Swiss), Chelsea, Fiorentina, Roma, serta masa-masa paling gemilangnya bersama Liverpool.

Salah bermain bersama Liverpool selama 9 tahun, antara tahun 2017 dan 2026, di mana ia meraih berbagai prestasi individu dan kolektif, terutama dua kali menjuarai Liga Primer Inggris dan satu kali menjuarai Liga Champions Eropa.