Meksiko merebut posisi teratas di grup setelah mengalahkan Korea Selatan: kesalahan besar kiper menjadi penentu

Meksiko memastikan lolos dari fase grup Piala Dunia pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Tuan rumah berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0 di kandang sendiri. Kedua tim tampil seimbang, namun kesalahan fatal yang dilakukan kiper Seung-gyu Kim akhirnya menjadi penentu hasil pertandingan.

Babak pertama berlangsung dengan dua fase yang berbeda. Pada fase awal, Meksiko lebih dominan, namun hal itu berubah setelah jeda minum. Korea Selatan semakin sering menguasai bola, sementara tim tuan rumah semakin cepat kehilangan penguasaan bola.

Kedua tim hanya mendapat beberapa peluang di babak pertama, termasuk Julian Quiñones. Pemain Meksiko itu menyundul bola dari jarak dekat ke gawang, tetapi tepat ke tangan kiper.

Korea Selatan juga sempat sekali nyaris mencetak gol. Setelah menerima umpan terobosan yang melewati barisan pertahanan, Heung-min Son berhasil berhadapan satu lawan satu dengan kiper dan mengejutkannya dengan tendangan lob yang indah. Namun, upayanya itu berhasil dihalau dari garis gawang oleh mantan pemain Ajax, Edson Álvarez.

Meksiko tampil agresif setelah istirahat dan menjadi tim yang paling mengancam, termasuk melalui sebuah tembakan yang membentur jaring samping. Tak lama kemudian, gol pun tercipta, meskipun tim Meksiko mendapat bantuan besar dalam hal ini.

Kiper Korea Selatan salah mengantisipasi bola tinggi, melepaskan bola, dan terjatuh menimpa beknya sendiri. Luis Romo, gelandang Guadalajara, dengan sigap memanfaatkan situasi tersebut dan menyarangkan bola ke gawang kosong: 1-0.









Meksiko mendapat peluang besar pada menit ke-75 untuk memperlebar keunggulan, tetapi Raúl Jiménez—yang tak lama kemudian digantikan oleh Santiago Giménez—gagal mengontrol umpan apik dari Quiñones dengan baik, sehingga sudut tembakannya menjadi terlalu sulit dan skor tetap 1-0.

Lima menit menjelang akhir pertandingan, Obed Vargas mengira bisa mengakhiri semua keraguan, tetapi upaya gelandang Meksiko itu berhasil ditangkap dengan gemilang oleh kiper, yang perlahan-lahan berhasil memulihkan diri dari kesalahannya.

Tak lama kemudian, Meksiko nyaris kebobolan. Dalam dua kesempatan, kiper Raúl Rangel berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dengan penyelamatan gemilang, sementara para pemain Korea Selatan sudah menganggap diri mereka menang. Namun, skor tetap 1-0.

Berkat kemenangan ini, Meksiko menjadi juara Grup A dan lolos ke babak berikutnya sebagai juara grup. Hal ini karena hasil head-to-head menjadi penentu.