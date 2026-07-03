Meksiko - Inggris dalam ketidakpastian: skenario terburuk mengancam warga Inggris

Pertandingan antara Meksiko dan Inggris pada Minggu malam hingga Senin dini hari kemungkinan akan ditunda. Badan Meteorologi Inggris (Met Office) memperkirakan akan terjadi cuaca buruk di atas Stadion Azteca, tempat pertandingan tersebut akan digelar.

Inggris berhasil menyingkirkan Republik Demokratik Kongo pada babak sebelumnya di Piala Dunia. Tim tersebut sempat tertinggal cukup lama, namun berkat dua gol dari Harry Kane, tim Inggris pun bisa bernapas lega.

Meksiko berhasil mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 di hadapan pendukungnya sendiri, yang kemudian memicu perayaan meriah di seluruh negeri. Ini merupakan kali pertama dalam enam belas tahun negara tersebut berhasil memenangkan pertandingan sistem gugur di Piala Dunia.

Kini, kedua negara tersebut akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia. Pertandingan akan dimulai pukul 18.00 waktu setempat. Cuaca buruk diperkirakan terjadi antara pukul 17.00 dan 19.00, tepat saat pertandingan berlangsung.

Pertandingan, yang dimulai pukul 01.00 waktu Inggris, mungkin akan dimulai jauh lebih lambat dari yang direncanakan dan juga bisa berakhir jauh lebih lambat dari yang direncanakan. Ini merupakan kabar buruk bagi pub-pub di Inggris.

Pemerintah Inggris mengizinkan pub-pub untuk tetap buka hingga pukul 05.00 pagi pada malam itu. Jika pertandingan memang dimulai lebih lambat, dihentikan sementara, dan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu, pub-pub tersebut harus tutup saat pertandingan masih berlangsung.

Stadion Azteca terletak pada ketinggian 2.200 meter. Hal ini sangat memengaruhi daya tahan para pemain. Pasalnya, udara di sana jauh lebih tipis.