Meksiko dengan mudah mengalahkan Afrika Selatan dalam pertandingan yang diwarnai tiga kartu merah

Meksiko dengan mudah memenangkan pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Di Stadion Azteca di Kota Meksiko, Afrika Selatan sama sekali tidak mampu menandingi tuan rumah: 2-0. Julián Quiñones mencetak gol pembuka dalam waktu kurang dari sepuluh menit, kemudian skor bertambah di babak kedua. Afrika Selatan mengakhiri pertandingan dengan sembilan pemain setelah menerima dua kartu merah, sementara Meksiko juga tidak bermain dengan skuad lengkap.

Pertandingan langsung memanas, karena setelah kiper Afrika Selatan Ronwen Williams awalnya melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan Raúl Jiménez, ia harus kebobolan pada menit ke-9. Setelah kesalahan fatal dalam membangun serangan, Quiñones mengambil alih bola dan menendangnya melewati kaki Williams ke gawang: 1-0.

Dengan itu, ia mengikuti jejak Enner Valencia, yang empat tahun lalu membuka skor melawan Qatar, sebagai pencetak gol pertama di turnamen final dunia. Setelah itu, Meksiko mengendurkan tempo dan bola lebih banyak dikuasai Afrika Selatan, namun hal itu tidak membuahkan hasil. Tim asuhan pelatih Hugo Broos tidak mampu menciptakan peluang sama sekali.

Di sisi lain, Meksiko sesekali masih berbahaya. Quiñones mencoba menembak dari jarak jauh dan Williams kembali harus bertindak untuk menggagalkan upaya Jiménez. Menjelang akhir babak pertama, Quiñones hampir mencetak gol kedua, tetapi tendangannya yang terarah justru membentur tiang gawang.

Dengan demikian, kerugian bagi tim Afrika Selatan tetap terbatas, tetapi mereka tetap mengalami kehilangan bola yang berbahaya di wilayah mereka sendiri setelah babak pertama. Meksiko awalnya belum mencetak gol, tetapi mendapat keuntungan tambahan. Sphephelo Sithole, yang juga melakukan kesalahan pada gol 1-0, menjatuhkan Brian Gutierrez yang sedang menerobos dan harus diusir dengan kartu merah.

Untuk sesaat, keunggulan jumlah pemain sepertinya tidak membantu Meksiko sama sekali, tetapi menjelang jeda minum di babak kedua, skor 2-0 pun tercipta: Jiménez menyundul umpan silang dari Roberto Alvarado dengan sempurna ke gawang. Dengan itu, pertandingan pun berakhir, dan tiga poin untuk Meksiko sudah di kantong.

Fase akhir pertandingan tidak terlalu menegangkan, meskipun masih ada dua kartu merah yang dikeluarkan. Themba Zwane tampak memukul lawannya dan harus keluar lapangan setelah intervensi VAR, kemudian bek Meksiko Cesar Montes juga diusir dengan kartu merah setelah menjatuhkan seorang pemain yang sedang menerobos dengan keras. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-0, sehingga Meksiko berhasil mengantongi poin pertamanya.