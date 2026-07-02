Meksiko bukanlah Kongo... Henry: Inggris akan tersingkir dari Piala Dunia jika hal ini terjadi

Thierry Henry, legenda tim nasional Prancis, melontarkan peringatan kepada tim nasional Inggris menjelang laga yang dinanti melawan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa “Tiga Singa” belum tentu bisa mengulangi skenario comeback jika kembali kebobolan gol lebih dulu.

Timnas Inggris sempat tertinggal satu gol di awal pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo pada menit ketujuh dalam laga babak 32 besar, Rabu kemarin, sebelum Harry Kane membawa timnya meraih kemenangan 2-1 dengan mencetak kedua gol penentu kemenangan, sehingga mereka akan bertanding melawan Meksiko di Stadion "Azteca" pada Senin pagi mendatang.

Timnas Meksiko memasuki pertandingan ini dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan dalam keempat pertandingannya di turnamen ini melawan Afrika Selatan, Korea Selatan, Ceko, dan Ekuador, serta belum kebobolan satu gol pun sepanjang perjalanannya di Piala Dunia hingga saat ini.

Henry berpendapat bahwa Inggris akan menghadapi ujian yang lebih berat saat bertandang ke markas tuan rumah, terutama mengingat keunggulan Meksiko dalam bermain di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut—kondisi yang belum sempat diadaptasi oleh para pemain Inggris.

Henry mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan “Fox Sports” yang dikutip surat kabar Inggris “Metro”: “Saya tidak ingin terburu-buru membicarakan hal ini, tetapi kita harus menghadapi kenyataan ini. Jika Inggris memulai pertandingan melawan Meksiko dengan cara yang sama seperti saat menghadapi lawan hari ini, situasinya akan sangat berbeda.”

Mantan bintang Arsenal itu menambahkan: “Ada faktor ketinggian di atas permukaan laut, dan kami juga tidak tahu bagaimana kondisi cuacanya nanti. Ada perbedaan besar antara bermain di stadion tertutup dan bermain di lapangan terbuka.”

Ia melanjutkan: “Jika Meksiko bermain dengan performa seperti saat melawan Ekuador, saya rasa membalikkan keadaan tidak akan mudah melawan tim yang belum kebobolan satu gol pun di turnamen ini.”

Bintang asal Prancis itu menyoroti bahwa Harry Kane tetap menjadi faktor penentu utama di timnas Inggris, namun ia menekankan bahwa mengandalkan dirinya saja tidak cukup, sambil berkata: “Kita semua tahu bahwa Harry Kane mampu menembus pertahanan mana pun dan kapan pun, tetapi ia tidak bisa menyelamatkan tim setiap saat.”

Henry menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Inggris memanfaatkan jeda pertandingan untuk minum air saat melawan Republik Demokratik Kongo, sambil menambahkan: “Pertandingan tidak boleh dimulai seperti ini, dan Anda tidak akan selalu mendapatkan jeda yang memberi kesempatan untuk menata kembali strategi, karena Ekuador pun mengalami kesulitan setelahnya. Pada akhirnya, Harry Kane-lah yang sekali lagi menyelamatkan Inggris.”