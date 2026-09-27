Sementara Red Devils tampaknya sudah tak bisa lagi mencegah kepergian permata 15 tahun mereka pada musim panas mendatang, para raksasa Eropa mulai mengambil posisi. Terutama Real Madrid dan Bayern Munchen yang memburu pemain tim nasional U17 itu dengan intens. Di kubu Munchen, anggota dewan olahraga Max Eberl bahkan sudah turun langsung melancarkan pendekatan, melakukan perjalanan untuk bertemu dengan pihak yang menaungi talenta ofensif tersebut dan mencari tahu secara langsung syarat-syarat dari kemungkinan transfer.

Kini, persaingan itu kian memanas. Menurut laporan tersebut, Paris Saint-Germain menantang para pesaingnya. Jajaran pimpinan PSG disebut sangat yakin dengan potensi pemain Inggris itu dan sudah menjelaskannya kepada lingkungan terdekat sang pemain.

Secara konkret, petinggi PSG menghubungi agen ternama Ali Barat, yang mewakili kepentingan Gabriel. Pesan dari Paris: begitu sang penyerang memberi lampu hijau dan menunjukkan keterbukaan untuk berkarier di Ligue 1, sebuah tawaran resmi bernilai jutaan akan langsung diajukan.

Sementara itu, Barcelona justru mundur dari persaingan. Direktur olahraga Deco belum lama ini menepis spekulasi tersebut di sela-sela Portugal Football Summit dan menegaskan bahwa nama Gabriel saat ini tidak masuk dalam rencana klub Catalunya itu.

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Siapa agen dari supertalenta Manchester United, JJ Gabriel?

"Tidak ada yang bisa dikatakan tentang anak ini. Wajar jika pemain-pemain terus dikaitkan dengan kami. Ada kepentingan besar yang dipertaruhkan di sana," kata Deco, lalu menambahkan: "Meski mereka masih muda, kami tidak tertarik pada pemain mana pun. Soal situasinya, saya tidak yakin apa yang telah terjadi. Saya tidak tahu. Dia masih tetap pemain Manchester United."

Perkembangan penting bisa terjadi dalam tarik-ulur ini pada 6 Oktober: pada hari itu, Gabriel merayakan ulang tahunnya yang ke-16 dan dengan demikian mencapai batas usia legal yang memungkinkannya secara resmi diwakili oleh agen pemain berlisensi.

Untuk langkah formal ini, Barat sudah siap. Agen ternama itu telah bergerak di level tertinggi selama bertahun-tahun dan sudah menuntaskan banyak kesepakatan. Salah satunya, sang agen bertanggung jawab atas transfer spektakuler Moises Caicedo senilai 116 juta euro, yang ia bawa dari Brighton & Hove Albion ke Chelsea.