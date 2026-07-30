Di Bayer Leverkusen, para pemain yang mendapat jatah libur lebih panjang karena masih tampil di Piala Dunia mulai kembali berlatih pada Senin. Namun, satu pemain hanya akan menjalani tugas dan sesi latihan dalam porsi yang sangat terbatas, karena transfer rekor yang sedang dalam tahap akhir tentu tidak ingin sampai terancam oleh cedera.

"Dia akan ikut pada Senin saat para pemain Piala Dunia memulai latihan," kata direktur olahraga Bayer, Simon Rolfes, kepada Bilddan yang dimaksud adalah Kerim Alajbegovic. Namun, bahwa pemain Bosnia berusia 18 tahun itu akan bertahan dalam jangka panjang di Die Werkself kini sangat kecil kemungkinannya, karena kepindahannya yang bernilai jutaan euro setelah adanya perang penawaran disebut sudah ditetapkan.

FC Chelsea kabarnya siap meletakkan angka tertinggi di meja negosiasi untuk Alajbegovic: menurut Bild, The Blues menawarkan 40 juta euro untuk gelandang serang tersebut. Jumlah yang sesuai dengan keinginan Leverkusen itu juga akan menjadi transfer rekor di Bundesliga: belum pernah ada klub dari kasta tertinggi Jerman yang membeli atau menjual pemain U19 dengan nilai lebih besar. Rekor sebelumnya dipegang Bayern Munich, yang pada 2016 membayar sekitar 35 juta euro kepada Benfica untuk Renato Sanches.

Hal yang menarik, atau mungkin gila, dari sudut pandang Bayer adalah Alajbegovic belum mencatatkan satu menit pun di level profesional untuk klub itu. Jadi, Leverkusen tidak kehilangan pemain kunci, melainkan hanya sebuah janji, sebuah harapan untuk masa depan yang gemilang. "Kerim berkembang luar biasa. Dia sangat ambisius dan berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan," kata Rolfes kepada Sport1.

Kerim Alajbegovic mulai melesat setelah sempat mengalami kesulitan adaptasi

Itulah tepatnya rencana Leverkusen ketika klub itu membiarkan pemain mudanya, Alajbegovic, pindah ke Salzburg pada musim panas lalu. Klub Austria itu membayar dua juta euro, tetapi Die Werkself mengamankan opsi pembelian kembali senilai delapan juta euro. Dan hanya setelah setengah tahun, semua orang di Bayer sudah tahu bahwa mereka akan mengaktifkan opsi tersebut. Alajbegovic tampil terlalu impresif di Salzburg, meski ia sempat mengalami sedikit masalah adaptasi: "Pada awalnya memang sulit: saya tinggal satu setengah bulan di hotel, dan saya sangat sendirian di sana," akunya kepada media klub Salzburg.

Setelah ia mulai menemukan lingkungan yang cocok, performanya di lapangan juga ikut membaik: Alajbegovic mencatatkan 13 gol dan empat assist dalam 44 pertandingan kompetitif untuk klub Austria itu, sehingga pada akhir masanya di Salzburg ia bisa menyimpulkan: "Itu adalah keputusan terbaik untuk datang ke sini." Bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi ia merasa semakin matang, kata Alajbegovic, sembari dengan terbuka memberi contoh perkembangan pribadinya: "Saya adalah orang yang sangat tidak suka kalah. Saya benar-benar membencinya. Kadang-kadang saya jadi sangat agresif, dan kemudian saya juga diajari bahwa saya harus tetap tenang."

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Langkah perantara itu kini membawanya kembali ke Leverkusen pada pekan ini, tempat ia kembali sebagai sosok yang nyaris sudah mapan di level profesional dan peserta Piala Dunia. "Sebelum saya datang ke Salzburg, saya masih anak-anak," aku Alajbegovic, tetapi itu kini sudah menjadi masa lalu. Penampilannya pada musim lalu bukan hanya membuat Bayer mengaktifkan opsi pembelian kembali, tetapi juga membuat banyak klub lain memasukkannya ke daftar incaran. Ditambah lagi dengan penampilan pemain 18 tahun itu bersama tim nasional Bosnia, yang membuatnya menjadi debutan termuda sejauh ini.

Dalam play-off Piala Dunia, ia memainkan peran penting dalam kemenangan atas Wales dan Italia, dan di Piala Dunia ia juga tampil impresif, termasuk gol indah ke gawang Qatar. "Dia punya teknik tembakan yang luar biasa, juga dari luar kotak penalti. Itulah yang benar-benar membuatnya istimewa," puji Rolfes.

Pelatih Chelsea Xabi Alonso mengenal Kerim Alajbegovic dengan sangat baik

Bahwa justru Chelsea yang mengejar Alajbegovic tampaknya bukan kebetulan: di Stamford Bridge, Xabi Alonso telah mengambil alih kursi pelatih, dan dia mengenal youngster itu sejak masa mereka di Leverkusen. Di bawah pelatih asal Spanyol itu, Alajbegovic sudah beberapa kali masuk skuad pada hari pertandingan, hanya saja saat itu ia belum sempat mendapat penampilan singkat. Kualitas pemain Bosnia itu tentu masih jelas dalam ingatan Alonso, dan kabarnya hal itu bernilai 40 juta euro bagi Chelsea.

Namun, bahwa transfer ke The Blues benar-benar akan terjadi kini justru cukup tidak mungkin. Sebab, Chelsea baru saja mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa untuk posisi Alajbegovic di gelandang serang dengan harga 127 juta euro yang sangat murah. Karena itu, Alajbegovic disebut sedang mencermati secara spesifik rencana Chelsea, yang mungkin mengatur agar setelah transfer ia langsung dipinjamkan lagi ke klub lain, misalnya ke Racing Strasbourg, yang seperti Chelsea juga merupakan bagian dari Blue-Group. Sesuatu yang menurut laporan media sebenarnya sebelumnya sudah ia kesampingkan untuk dirinya sendiri.

Dan justru hal itulah yang kini kabarnya membawa Juventus Turin kembali masuk dalam persaingan untuk mendapatkan pemain Bosnia itu. Dalam beberapa hari terakhir, klub Italia tersebut mengambil peran sebagai favorit dalam perburuan Alajbegovic, dan Sky bahkan sudah melaporkan adanya kesepakatan semua pihak. Dengan biaya dasar 33 juta euro, pemain 18 tahun itu disebut akan pindah ke Si Nyonya Tua, dan selain itu Die Werkself juga bisa menantikan pembayaran bonus yang akan membuat total nilainya membengkak hingga 40 juta euro seperti yang kabarnya ditawarkan Chelsea.

Terutama, Juve disebut menjual gagasan bahwa Alajbegovic langsung diproyeksikan untuk tim utama, sesuatu yang juga sudah disampaikan kepadanya secara pribadi. Menurut Sky, kini hanya detail-detail terakhir yang masih harus diselesaikan sebelum transfer itu bisa diumumkan. Pada akhirnya, apakah Chelsea, Juve, atau klub lain yang mungkin masih ikut masuk ke dalam poker transfer itu yang memenangi persaingan, sebenarnya tidak terlalu penting.

Yang sudah cukup jelas sekarang adalah: Bundesliga akan mencatat transfer rekor.