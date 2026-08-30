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Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Mees Hilgers melihat saga aneh FC Twente berakhir dengan transfer di Eredivisie

Transfers
FC Twente
SC Heerenveen
M. Hilgers

Mees Hilgers semakin dekat untuk hengkang dari FC Twente. Bek itu sempat berselisih dengan klubnya dalam periode terakhir, sehingga transfer menjadi solusi terbaik. SC Heerenveen memberikan jalan keluar. 

Itu dilaporkan De Telegraaf. Semua pihak dikabarkan sudah sepakat mengenai transfer pemain internasional Indonesia tersebut, yang akan menandatangani kontrak di Heerenveen hingga pertengahan 2029. 

Hilgers terlibat konflik dengan manajemen klub di Twente setelah tidak tercapai kesepakatan soal perpanjangan kontraknya. Setelah itu, Hilgers sempat lama dilarang berlatih di lapangan. 

Transfer ke Prancis kemudian batal karena kekurangan waktu, setelah itu Hilgers juga mengalami cedera parah. Musim panas lalu, bek tersebut sempat mengira dirinya berstatus bebas transfer, tetapi kontraknya yang akan habis otomatis diperpanjang satu tahun karena persoalan administratif. 

Di FC Twente, Hilgers, yang sedang dalam proses pemulihan dari cedera ligamen lutut dan kini sudah kembali berlatih, tidak lagi punya masa depan, sehingga transfer ke sc Heerenveen menjadi jalan keluar yang baik bagi semua pihak.

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Kini hanya tes medis yang masih menghalangi kepindahan tersebut. Hilgers merupakan tambahan yang diinginkan Heerenveen untuk lini pertahanan.

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