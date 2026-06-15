Media Uruguay memperingatkan timnasnya: Jangan lupakan apa yang dilakukan Arab Saudi saat melawan Argentina

Uruguay tengah diliputi suasana penuh antisipasi dan kewaspadaan beberapa jam menjelang kick-off pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026 melawan tim nasional Arab Saudi, dalam laga yang secara luas dipandang sebagai ujian krusial bagi perjalanan mereka di Grup 8 yang juga dihuni oleh Spanyol dan Cape Verde.

Menurut laporan surat kabar Uruguay "Oficiación", konferensi pers pelatih Marcelo Bielsa menjadi headline utama, setelah ia membahas tanggung jawab staf teknis atas serangkaian cedera yang menimpa tim menjelang turnamen, sekaligus menegaskan rasa hormatnya yang besar terhadap tim nasional Arab Saudi yang ia gambarkan sebagai "tim yang berusaha memaksakan gaya permainannya dan tidak hanya bertahan".

Dalam laporan lain, surat kabar tersebut membahas persiapan tim nasional Saudi di bawah asuhan pelatih Yunani Georgios Donis, mencatat bahwa fase persiapan terakhir menunjukkan ketidakstabilan dalam performa, dan bahwa pergantian pelatih yang mendadak beberapa minggu sebelum turnamen dimulai membuat sulit untuk memprediksi level sebenarnya tim tersebut, meskipun mereka memiliki pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan.

Sedangkan surat kabar "La Diario" memilih judul yang mencolok untuk laporannya: "Mengendalikan emosi... Uruguay memulai melawan Arab Saudi," dengan fokus pada aspek psikologis pertandingan, karena surat kabar tersebut memperingatkan agar tidak terburu-buru dan tegang dalam pertandingan pembuka yang seringkali menjadi yang tersulit di turnamen besar.

Sebagian besar media Uruguay sepakat bahwa kemenangan atas Arab Saudi merupakan keharusan, bukan pilihan, mengingat persaingan untuk memuncaki grup akan terjadi dengan Spanyol, dan setiap kegagalan awal dapat menempatkan tim di bawah tekanan besar pada putaran berikutnya, menurut laporan surat kabar "Carbito".

Laporan-laporan tersebut juga memperingatkan agar tidak meremehkan timnas Saudi, dengan mengutip kemenangan bersejarahnya atas Argentina di Piala Dunia 2022, dan menegaskan bahwa "Al-Akhdar" memiliki kemampuan untuk mengejutkan tim-tim besar kapan pun mereka bermain tanpa tekanan.

Dari segi teknis, Federico Valverde dan Darwin Núñez menjadi sorotan utama media sebagai pilar utama dalam skema Bielsa, sementara keraguan masih menyelimuti partisipasi Ronald Araújo dan Giorgian De Arrascaeta, mengingat keduanya masih menjalani pemantauan medis menjelang kick-off yang dinantikan.