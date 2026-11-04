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Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Media Turki menulis hal yang sama tentang Dirk Kuyt setelah kemenangan bersejarah Fenerbahçe atas Liverpool

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Champions League
D. Kuyt

Turki diliputi euforia setelah kemenangan dramatis Fenerbahçe atas Liverpool (3-2). Dengan pelatih sementara Dirk Kuijt di pinggir lapangan, Fenerbahçe meraih kemenangan pertamanya di Liga Champions musim ini. 

Sejauh ini, musim Fener lebih banyak diwarnai kekacauan. Klub itu berada di peringkat keenam Liga Super Turki, posisi yang mengecewakan. Emre Belözoglu telah ditunjuk untuk membawa klub kembali ke jalur yang benar, tetapi ia belum berada di pinggir lapangan saat laga Liga Champions melawan Liverpool pada Rabu. 

Karena itu, Kuijt sekali lagi memegang tanggung jawab penuh, dan hasilnya luar biasa, menurut media Turki. "Fenerbahçe kembali meraih kemenangan di Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya setelah lebih dari 18 tahun dan 7 bulan," tulis Fanatik dengan gembira. "Sebuah kebangkitan spektakuler. Dan itu justru terjadi melawan klub tempat Dirk Kuijt menjadi legenda," tambah Haber Global

Fotomac yakin Fenerbahçe akan melanjutkan kerja sama dengan Kuijt. "Ini kemenangan bersejarah! Meski belum ada keputusan, ada kepercayaan terhadap Kuijt."

Seusai laga, Kuijt mengatakan bahwa ia bangga karena klub tersebut sangat berarti baginya. "Salah satu hal yang saya pelajari di sana adalah jangan pernah menyerah. Tak seorang pun percaya itu bisa terjadi. Yang kami coba lakukan hari ini adalah bersama-sama mengembalikan energi ke tim. Saya mendoakan Emre sukses. Akan luar biasa melihat para pemain datang ke latihan besok dengan perasaan positif." 

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Kegembiraan juga meliputi para pemain. "Bahkan ketika kami tertinggal, saya merasa kami akan menang. Saya mengucapkan selamat kepada Kuijt, staf pelatih, para pemain, dan para suporter. Kami tahu bahwa dalam pertandingan ini kami harus berjuang bersama dan bersusah payah," kata Mason Greenwood. 

Apakah Kuijt masih memiliki masa depan di Fenerbahçe setelah Rabu belum jelas. Ada kemungkinan staf baru akan dibentuk untuk mendampingi Belözoglu. "Ketua klub memberi saya kesempatan untuk berada di klub hebat ini," kata Kuijt. "Selama ia masih menginginkan saya di sini, dan Emre setuju, saya akan terus bekerja."

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