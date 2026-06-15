Media Tunisia meluapkan kemarahan setelah kekalahan 5-0: Lemos dan mereka yang menunjuknya harus mundur

Media Tunisia melancarkan serangan gencar terhadap pelatih Sabri Lamouchi pasca kekalahan telak dari Swedia (1-5) pada Senin dini hari, dalam laga pembuka perjalanan El-Nisour de Carthage di Piala Dunia 2026.

Radio "Mosaïque FM" menuntut agar pelatih dan pihak yang menunjuknya mundur, sementara situs "Kouargi" menulis: "Tunisia benar-benar merusak awal mereka di Piala Dunia 2026, mereka menderita kekalahan telak yang membahayakan peluang mereka di turnamen ini."

Situs berita "Gnet" mengungkapkan kekecewaannya dengan judul yang mengejutkan: "Viking menghancurkan El-Nesour. Penampilan terburuk Tunisia dalam pertandingan pembuka Piala Dunia", sambil mengatakan: "Harapan El-Nesour benar-benar sirna setelah kesalahan fatal dari Sakheri yang kehilangan bola ke tangan Isaac".

Situs "Afric Foot" menutup rentetan kritik tersebut dengan mengatakan: "Elang Kartago hancur sendiri dan menderita kekalahan pembuka yang memalukan, kelemahan pertahanan mereka terungkap dengan jelas, mereka kesulitan mengendalikan Gioceri dan Isaac, serta melakukan banyak kesalahan yang mahal."

Agensi Berita Prancis (AFP) sebelumnya mengatakan bahwa: "Timnas Tunisia mengonfirmasi kesan yang sudah ada sebelum Piala Dunia, bahwa mereka masuk ke turnamen sebagai tim terlemah di Grup F," dan agensi tersebut memberi kiper Al-Shamakh nilai 3 dari 10, dengan mengatakan: "Dia gagal menahan dua gol pertama Swedia."

Lemouchy mencoba membela diri dalam pernyataannya kepada saluran "beIN Sports" dengan mengatakan: "Kualitas individu adalah faktor penentu. Kami melakukan kesalahan individu yang dimanfaatkan oleh Swedia; di Piala Dunia, tidak ada yang bisa dimaafkan. Kami membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan-kesalahan individu ini."

Namun, pernyataannya tidak meredakan kemarahan, karena susunan pemain dan pilihan taktisnya mendapat kritik tajam dari para penggemar dan media. Ia harus segera menemukan solusi saat menghadapi Jepang pada Minggu mendatang untuk menghindari terulangnya skenario bencana tersebut dan menyelamatkan sisa peluang lolos.