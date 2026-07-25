Media Spanyol tak henti-hentinya membicarakan Shane Kluivert setelah menit-menit pertamanya bersama FC Barcelona

Shane Kluivert melakoni debut tidak resminya untuk FC Barcelona pada Jumat dan meninggalkan kesan yang sangat baik. Putra Patrick Kluivert yang berusia delapan belas tahun itu langsung menyumbang assist dalam kemenangan uji coba 4-1 atas CE Europa.

Dalam persiapan menuju musim baru, pelatih Hansi Flick memutuskan untuk memasukkan Kluivert ke dalam skuad. Penyerang muda itu memang menunjukkan banyak hal bagus di tim-tim junior Barcelona dan dengan banyak pemain internasional yang belum kembali dari liburan, ini menjadi momen ideal bagi Kluivert untuk masuk.

Mundo Deportivo sangat memuji penampilan Kluivert. “Ini adalah ujian nyata pertama bagi Shane Kluivert, dan dia melewatinya dengan gemilang. Winger Belanda itu, yang tampil sebagai starter di bawah Hansi Flick, melepaskan umpan silang akurat dari sisi kiri yang ditanduk masuk Héctor Fort untuk menjadi gol kedua Barcelona.”

“Meski dia tidak bermain selama 90 menit penuh, waktu yang dia habiskan di lapangan sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang sangat positif. Ini menegaskan bahwa keputusan Flick untuk memasukkannya ke tim utama selama pramusim lebih dari layak,” lanjut media tersebut.

Surat kabar itu bahkan menyebut Kluivert sebagai salah satu talenta terbesar dari akademi klub sendiri. Di Spanyol pun diyakini bahwa masa depan besar menantinya.

“Kemampuannya melewati pemain bertahan di sisi sayap, visinya, dan fleksibilitasnya untuk bermain di setiap posisi menyerang telah menjadikannya salah satu talenta La Masia yang paling menjanjikan. Klub, yang menyadari potensinya, memperpanjang kontraknya pada April lalu hingga 2028, sebuah langkah yang tidak mengejutkan.”

Untuk sementara, Kluivert akan menjadi satu-satunya pemain Belanda yang tampil untuk Barcelona. Pekan ini diketahui bahwa Frenkie de Jong akan menepi untuk beberapa waktu ke depan. Dia mengalami cedera lutut di Piala Dunia.