Era Xavi di tim nasional Belanda memang baru saja dimulai, tetapi di negara asalnya, Spanyol, mereka tampaknya sudah melihat cukup banyak. Pers Spanyol sangat positif terhadap laga-laga pertama pelatih kepala baru itu.

Setelah bermain imbang 1-1 melawan Jerman, pada Minggu Belanda menang 1-2 saat bertandang ke Serbia. Meski permainannya tidak selalu berkualitas tinggi, di Spanyol mereka melihat cukup banyak tanda positif untuk antusias dengan awal kiprah Xavi.

“Era baru bagi tim nasional Belanda ini disambut dengan optimisme setelah kedatangan pelatih kepala Xavi, dan performa tim hanya semakin memupuk antusiasme itu,” tulis Diario AS. Media Spanyol itu sudah melihat cukup banyak alasan untuk percaya diri saat debut melawan Jerman. “Mereka bermain baik melawan Jerman dan saat itu sudah nyaris meraih kemenangan. Melawan Serbia mereka akhirnya menang, dengan mendominasi pertandingan dan memaksimalkan para pemain yang mendapat kepercayaan dari Xavi.”

Mundo Deportivo juga memuji habis-habisan pekan-pekan pertama Xavi sebagai pelatih kepala. “Setidaknya dia melampaui ekspektasi dalam langkah-langkah pertamanya sebagai pelatih kepala,” demikian tertulis. “Meski Serbia tidak sedang dalam bentuk terbaik, kemenangan untuk Belanda asuhan Xavi tetap merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, dengan Meerdink yang mencetak dua gol dalam penampilan internasional keduanya.”

Menurut Mundo Deportivo, terutama cara Belanda mengelola penguasaan bola pada Minggu sangat mencolok. “Penguasaan bola pada Minggu disambut dengan tangan terbuka. Belanda melakukannya tanpa terlalu banyak menggunakan umpan horizontal, tetapi tetap terus menunjukkan keinginan untuk menyerang area penalti lawan dan membuka permainan lewat sisi sayap. Sebuah ciri yang tak terbantahkan dari gaya bermain Xavi, sosok yang lebih menyukai pemain sayap.”

Mundo Deportivo juga menyinggung cara Xavi akhirnya berlabuh di Belanda. “Xavi adalah pilihan ketiga, tetapi penolakan Guardiola dan Slot bisa jadi merupakan berkah bagi Belanda,” tulis media itu dengan keyakinan penuh.

La Vanguardia menilai visi sepak bola pelatih kepala baru itu sudah terlihat jelas sejak sekarang. “Dia tidak memiliki siapa pun dengan visi seperti Xavi sendiri saat masih menjadi pemain, tetapi dia punya tim dengan kemauan untuk menjadi protagonis saat menguasai bola. Dengan tiga penyerang, dengan pemain sayap, dan dengan niat untuk tidak pernah melepaskan kontrol di wilayah lawan.”