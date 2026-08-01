Nama penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, mendominasi berita utama surat kabar Spanyol setelah penampilan mencoloknya dalam laga persahabatan menghadapi Birmingham City. Ia mencetak dua gol dan menegaskan dirinya sebagai salah satu kejutan paling menonjol di kamp pemusatan latihan Barcelona untuk musim baru.

Surat kabar "Marca" memuat laporan berjudul "Rencana Hamza Berhasil", yang memuji keputusan pemain berusia 18 tahun itu untuk memotong masa liburannya usai tampil di Piala Dunia bersama timnas Mesir, demi langsung bergabung dengan latihan tim Katalan tersebut. Surat kabar itu menegaskan bahwa "pergerakannya yang luar biasa dan penempatan posisinya yang sempurna di dalam kotak penalti, selain keberaniannya meski usianya masih muda", menjadikannya pusat perhatian pelatih Hansi Flick.

Di sisi lain, "Mundo Deportivo" menyebut Hamza sebagai "algojo ambisius milik Flick", seraya menyatakan bahwa ia adalah "penyerang dengan tipe berbeda dari penyerang-penyerang Barcelona lainnya", dan bahwa ia mewakili "tipe yang tak dimiliki tim sejak kepergian Lewandowski". Surat kabar itu menyoroti ketangguhan mentalnya ketika ia maju dengan penuh percaya diri untuk mengeksekusi tendangan penalti yang ia dapatkan sendiri, mengungguli para pesaingnya yang lebih tua.

Adapun surat kabar "Sport" mengkhususkan laporan panjang berjudul "Solusi Hamza Abdel Karim: Penyerang Kejutan Barcelona yang Mengguncang Bursa Transfer", yang mengulas perjalanan sang pemain dari akademi klub Al Ahly Mesir menuju benteng-benteng sepak bola Eropa. Surat kabar itu menegaskan bahwa "para pemandu bakat Barcelona memperhatikan potensi dan keterampilannya" di ajang-ajang junior internasional, yang mendorong klub untuk mengaktifkan klausul pembelian senilai 1,5 juta euro.

Dalam konteks yang menggelitik, "Cadena SER" menuturkan kisah Hamza dengan pengeras suara di Stadion St Andrew's, ketika pengumuman stadion memotong sesi wawancara persnya. Namun ia menghadapi situasi itu dengan senyum jenaka, menganggap bahwa pengeras suara itu "membantunya" mengatasi kegugupannya di hadapan media, sebagai bukti kematangan pribadinya meski usianya masih muda.

Sejumlah laporan sepakat memuji pujian terbuka Flick terhadap pemain Mesir itu, di mana ia menggambarkannya sebagai sosok yang "sangat rendah hati, memiliki kepribadian luar biasa, dan berpotensi besar", seraya menegaskan bahwa ia "tahu cara menempatkan diri dengan baik di dalam kotak penalti, dan itulah persis yang saya minta dari seorang penyerang murni".

Spekulasi kian meningkat mengenai kemungkinan bertahannya Hamza bersama tim utama, terutama di tengah absennya pengganti ideal untuk Lewandowski dan tersendatnya transfer Julian Alvarez, yang membuka pintu bagi "keajaiban Mesir" itu untuk menulis babak baru dalam sejarah Barca.