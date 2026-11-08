Frenkie de Jong menuai pujian dari media Spanyol seusai kemenangan 2-1 FC Barcelona atas Atlético Madrid pada Minggu malam. Gelandang itu memulai laga dari bangku cadangan, tetapi untuk pertama kalinya dalam kariernya bermain sebagai bek kanan setelah jeda. Pemain asal Belanda tersebut tampil meyakinkan dalam peran barunya dan mendapat penilaian positif.

Pelatih Hansi Flick secara mengejutkan memilih Brian Fariñas sebagai bek kanan, sementara Marc Bernal mendapat tempat di lini tengah. Setelah babak pertama yang sulit, ketika Giuliano Simeone membawa Atlético unggul, pelatih asal Jerman itu melakukan perubahan. De Jong menggantikan Fariñas saat jeda dan menempati posisi bek kanan mulai menit ke-46.

Perubahan posisi itu membuahkan hasil yang sangat baik, menurut ElDesmarque. Media Spanyol tersebut memberi De Jong nilai 8 dan menyebutnya juga tampil di level tinggi sebagai bek kanan. Menurut media itu, ia tampil meyakinkan baik di lini pertahanan maupun lini tengah, serta berperan penting dalam kebangkitan Barcelona.

Media El Nacional juga terkesan dan memberi De Jong nilai 7. Media asal Catalunya itu menggambarkannya sebagai pemain yang "tertib" dan menekankan bahwa ia melakukan persis apa yang diminta: jarang kehilangan bola dan membuat permainan lebih tenang. Menurut media itu, ia mempertahankan level permainan yang sama ketika kembali ke lini tengah.

Media Cadena SER juga terkesan dengan De Jong. "Partidazo del neerlandés", tulis media Spanyol tersebut, yang menyebut pemain asal Belanda itu tampil luar biasa. Media itu juga menekankan bahwa De Jong semakin mendapat apresiasi dari para suporter sejak kembali dari cedera.

Mundo Deportivo terutama menyoroti peran De Jong sebagai pemain serbabisa di skuad Flick. Menurut harian olahraga itu, ia membuktikan kemampuannya di kedua posisi dan berperan penting dalam menjaga penguasaan bola setelah Barcelona unggul. Dengan begitu, pemain asal Belanda itu membantu Barcelona mengendalikan pertandingan.

Penampilan De Jong yang mencuri perhatian terjadi dalam pertandingan ketika Barcelona bangkit dari ketertinggalan. Fermín López menyamakan kedudukan sesaat sebelum jeda dan, melalui umpan Lamine Yamal, mencetak gol yang membawa Barcelona unggul 2-1 pada menit ke-66. Saat itu De Jong masih bermain sebagai bek kanan, posisi yang ditempatinya hingga menit ke-74. Setelah itu, mantan pemain Ajax tersebut kembali ke posisi biasanya di lini tengah.