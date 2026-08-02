Gelandang Real Madrid asal Prancis, Eduardo Camavinga, gagal tampil meyakinkan dalam laga persahabatan yang mempertemukan tim Los Blancos dengan Fiorentina, Sabtu kemarin, yang berakhir dengan skor imbang 2-2 di kota Klagenfurt, Austria, meskipun ia turun sebagai starter sepanjang 90 menit di bawah arahan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho.

Media-media Spanyol pun melancarkan serangan tajam terhadap penampilan pemain berusia 23 tahun tersebut, di mana radio "Cadena SER" menyebutnya sebagai "mata rantai terlemah di Real Madrid", sementara jurnalis Tomas Roncero dari surat kabar "AS" lebih keras dalam penilaiannya, menganggap bahwa Camavinga "masih tidak konsisten, kehilangan fokus, dan rapuh seperti yang terlihat sepanjang musimnya yang mengecewakan lalu", seraya menambahkan dengan nada sinis: "Pemain Prancis serba bisa yang dulunya bintang muda menjanjikan itu kini telah benar-benar gagal total".

Mantan pemain Rennes itu, meski tampil penuh dalam pertandingan dan mencatatkan satu assist, tidak mampu memanfaatkan absennya sejumlah bintang utama untuk memberi pengaruh nyata terhadap jalannya laga dan menguasai lini tengah.

Bahkan ia menyia-nyiakan peluang emas untuk memberikan gol pertama bagi penyerang baru, Espai, bersama tim, di mana ia "tidak melihatnya atau tidak berkeinginan mengoper bola kepadanya" dalam situasi yang jelas, menurut yang dilaporkan surat kabar "Marca", yang memperkirakan Mourinho akan cukup memainkannya sebagai pemain pengganti di laga-laga mendatang.

Roncero mengungkapkan kekecewaannya atas kemunduran level sang pemain dengan mengatakan: "Ia tidak berkembang dan tidak menambahkan apa pun bagi lini tengah tim", dalam isyarat yang jelas terhadap terhentinya perkembangan kemampuan teknisnya meski sudah bertahun-tahun berada di klub Madrid.

Penampilan pucat ini merupakan kelanjutan dari penderitaan Camavinga yang bermula pada musim 2025-2026 yang mengecewakan, yang menyaksikan absennya secara mencolok dari daftar pelatih Prancis Didier Deschamps untuk Piala Dunia, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan serius mengenai kemampuannya untuk mengembalikan levelnya yang dahulu menjadikannya salah satu talenta muda paling menonjol di Eropa.

Di tengah kemunduran yang jelas ini, sejumlah laporan media Spanyol mengisyaratkan bahwa "tawaran bagus dari Liga Primer Inggris bisa menandai waktu kepergiannya" dari Santiago Bernabeu, terutama dengan penuhnya lini tengah Real Madrid oleh para bintang serta kebutuhan tim untuk meraih pemasukan finansial dari para pemain yang tidak mencapai perkembangan yang diharapkan.