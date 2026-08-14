Setelah musim yang luar biasa di mana ia meraih hampir segalanya, mulai dari gelar Liga Prancis hingga Liga Champions Eropa, kemudian penobatan sebagai juara Piala Dunia bersama timnas Spanyol, dan terakhir Piala Super Eropa bersama Paris Saint-Germain, nama Fabian Ruiz mulai muncul dengan kuat di antara para kandidat penerima penghargaan Ballon d'Or, menurut sejumlah media dan jurnalis di Spanyol.

Dengan penobatan sebagai juara Piala Super Eropa atas Aston Villa (2-1), Kamis kemarin, Piala Prancis menjadi satu-satunya gelar yang absen dari koleksi Ruiz pada musim (2025-2026), di mana Paris Saint-Germain harus mengucapkan selamat tinggal lebih dini kepada turnamen tersebut setelah kalah dari Paris FC (1-0), di babak 32 besar.

Baca Juga

Bek Mesir Merapat ke Liga Italia

UEFA Bertekad Menggulingkan Infantino, Dua Kandidat Arab untuk Kursi Presiden FIFA

Sejumlah jurnalis Spanyol menilai bahwa raihan ini menjadikan Ruiz kandidat serius Ballon d'Or, meskipun ia tidak dianggap sebagai pemain yang paling menonjol, baik bersama timnas Spanyol maupun Paris Saint-Germain.

Alvaro Martin dari surat kabar "Marca" mengatakan: "Berapa banyak pemain yang bisa mengatakan bahwa ia memenangkan Liga Champions Eropa dan Piala Dunia pada saat yang sama? Fabian bisa. Selain itu, ia adalah pemain inti dan penting di kedua tim tersebut."

Ia menambahkan: "Pencalonannya bergantung pada gelar-gelar, konsistensi, penguasaan permainan, dan perannya yang sentral. Dan jika Piala Dunia membawa bobot besar dalam pemungutan suara, maka sangat sulit untuk mengabaikan pencalonannya."

Selama Piala Dunia, sebagian suporter Spanyol tidak memahami keputusan pelatih, Luis de la Fuente, untuk mengandalkan Fabian Ruiz sebagai pemain inti setelah fase grup, dengan mengorbankan Pedri.

Ketika Unai Simon ditanya soal itu, di radio "El Partidazo" yang berada di bawah jaringan "COPE", kiper Spanyol tersebut membela rekannya dengan mengatakan: "Fabian juga bakat yang luar biasa. Ia memenangkan Liga Champions Eropa dua kali berturut-turut."

Ia melanjutkan: "Di luar, mereka membuat cerita besar dari hal ini, kalau tidak, tentang apa lagi mereka akan berbicara? Adapun di dalam tim, tidak ada hal semacam itu. Kami semua ingin bermain, dan ketika kami bukan pemain inti, kami ingin masuk dan berkontribusi."

Candaan Enrique

Saat kembali ke latihan, Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, tidak melewatkan kesempatan untuk bercanda dengan Ruiz dan menyinggung musim luar biasanya, di mana ia berkata sambil tersenyum: "Fabian memenangkan Piala Dunia, dan dua tahun lalu Euro, dan double di Liga Champions Eropa, dan Nations League... Ballon d'Or", sebagaimana dikutip jaringan "RMC" Prancis.

Adapun Vitinha, ia tidak menyembunyikan sikapnya soal perebutan penghargaan tersebut dalam konferensi pers menjelang Piala Super Eropa, dengan menegaskan bahwa pilihannya berasal dari barisan Paris Saint-Germain.

Pemain internasional Portugal itu mengatakan: "Kvaratskhelia tampil pada musim yang luar biasa, terutama di Liga Champions. Ousmane Dembele tampil pada musim besar lainnya, dan Fabian Ruiz memenangkan segalanya. Ketiganya adalah pilihan saya."

Jurnalis Alvaro Martin dari "Marca" mengakhiri pembicaraannya dengan mengatakan: "Lamine Yamal telah mengatakannya sebelumnya, Fabian Ruiz adalah pemain yang diremehkan. Namun mungkin ia tidak akan seperti itu tahun ini, dan mereka akan mengakuinya."